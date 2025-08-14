BMC साठी राज ठाकरेंची ब्ल्यू प्रिंट; मनसेच्या बैठकीची इनसाईड स्टोरी!

Raj Thackerays MNS BMC Election: मनसेच्या बैठकीतील इनसाईड स्टोरी झी २४ तासच्या हाती लागलीय. प्रत्येक मतदार यादी तपासा असे आदेश राज ठाकरेंनी दिलेत. मतदार यादीवर बारीक लक्ष ठेवा, घोटाळा टाळा असे निर्देशही राज ठाकरेंनी दिलेत. यावेळी राज ठाकरेंनी पदाधिका-यांना निवडणुकांच्या कामाला लागण्याचे आदेश दिलेत.
राज ठाकरेंनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तयारीसाठी कंबर कसलीये. विधानसभा निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केल्यावर राज ठाकरे अधिकच सावध झालेत. विधानसभेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज ठाकरेंनी पक्षसंघटनेला आतापासूनच कामाला लावलंय. वांद्रेतल्या एमआयजी क्लबमध्ये मनसे पदाधिका-यांच्या बैठकीत राज ठाकरेंनी मनसैनिकांना सूचना दिल्या.
मनसेच्या गट अध्यक्षांनी निवडणुकीसाठी विशेष जबाबदारी घ्यावी, मनसेच्या सगळ्या पदाधिका-यांनी कामाला लागावं, मनसैनिकांनी मतदारयाद्या तपासणीचं काम हाती घ्यावं, तयार मतदारयाद्या पुन्हा पुन्हा तपासा, मतदार याद्यांमध्ये कोणताही घोटाळा होऊ देऊ नका अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
मुंबईतल्या मतदारयाद्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच घोळ असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केलाय. मतदार याद्यांमधील घोळाबाबत पहिल्यांदा आपणच आवाज उठवल्याचं राज ठाकरेंनी सांगितलंय.राज ठाकरेंनी दिलेल्या आदेशानुसार काम करणार असल्याचा निर्धार मनसेनं केलाय. मतदार याद्यांमध्ये कोणताही घोळ होऊ देणार नाही असंही मनसैनिकांनी सांगितलंय.
राज ठाकरेंनी मतदार याद्यांबाबत घेतलेल्या संशयावर राष्ट्रवादीनं टीका केलीय. मतदार यादी प्रत्येकवेळी अपडेट होत असते त्यात कोणताही घोळ नसल्याचा दावा सुनील तटकरेंनी केलाय. राज ठाकरेंना संशय वाटत असेल तर त्यांनी याद्या घेऊन तपासाव्या असं आवाहनही तटकरेंनी केलंय.
राज ठाकरे ईव्हीएमच्या आरोपावर काही बोलले नाहीत. पण बोगस मतदार आणि मतदार यादीत बाहेरची घुसडलेली नावं यावर त्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी किमान निर्दोष मतदार यादीआधारे मतदान व्हावं अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
