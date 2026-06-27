ठाकरेंच्या नेत्याकडून व्हिडीओ जारी करत खळबळजनक आरोप, आमदार क्षीरसागर म्हणाले, 'माझ्याकडेपण कुंडली'

कोल्हापूरच्या राजकारणात एका कथित व्हिडिओमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. ठाकरे गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत शिंदे गटाचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या व्हिडिओत एका कंत्राटदाराशी कमिशन आणि टक्केवारीबाबत चर्चा होत असल्याचा दावा इंगवले यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.
व्हिडिओमध्ये संबंधित कंत्राटदार "तुमचे पाच टक्के आणि आणखी दोघांचे प्रत्येकी एक टक्का कमिशन दिले आहे," असे बोलताना ऐकू येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे, त्यातील संभाषण कोणत्या कामाशी संबंधित आहे किंवा त्याची अधिकृत सत्यता अद्याप कोणत्याही तपास यंत्रणेने पडताळलेली नाही. त्यामुळे या दाव्यांची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.
रविकिरण इंगवले यांनी या व्हिडिओच्या आधारे राजेश क्षीरसागर यांच्यावर कंत्राटांमध्ये कमिशन मागितल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांमुळे विरोधकांनी सत्ताधारी गटावर टीका सुरू केली असून, या प्रकरणात पारदर्शक चौकशीची मागणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या आरोपांवर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी अद्याप सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, ते उद्या पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या आरोपांबाबत त्यांचे स्पष्टीकरण आणि पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी आम्हाला रस्त्यावर संघर्ष करावा लागतोय आणि इकडं सत्ताधाऱ्यांचं बघा काय चाललंय… हिशोब कसा ठरला? साठ… पाच.. एक-एक, चाळीस लाख, ७ टक्के, १ टक्के, २ टक्के, पैसे परत देतो. मालक कोण? वरती पण करावं लागतं हे सगळं समजून घ्यायचं असेल तर हा व्हिडिओ बघा आणि तुम्हीच ठरवून कमेंटमध्ये सांगा की आता ‘किती खोके आणि एकदम ओक्के’ म्हणायचं, असे आरोप रोहित पवारांनी केले.
कोणत्याही फडतूस माणसाने व्हिडीओ एडीट केला. स्वत:च पद जातंय म्हणून काहीतरी व्हिडीओ एडीट करुन व्हायरल केला जातोय. वरिष्ठांना खूश करण्यासाठी काहीही आरोप करायचे आणि पद वाचवायचं आहे. मी पत्रकार परिषद घेऊन माझी भूमिका स्पष्ट करेन. हे सर्व राजकारणाचा भाग आहे. माझ्याकडेपण कुंडली आहे. पण राजकारणा सभ्यता असते, ती मी पाळतो, असे ते म्हणाले. महापालिकेच्या तोंडावर असं काहीतरी आणायचं म्हणून त्यांनी व्हिडीओ आणला होता. तरीही जनतेने आम्हाला 30 हजार मतांनी निवडून दिलं होतं. वारंवार असं होत असेल तर कारवाई करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
(Desclaimer- संबंधित व्हिडिओची सत्यता, त्याचा संदर्भ आणि त्यातील दाव्यांची अधिकृत पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकरणाचे खरे चित्र स्पष्ट होऊ शकते. झी 24 तास व्हायरल व्हिडीओला दुजोरा देत नाही)