आजोबांपेक्षा नातू श्रीमंत! पार्थ पवारांची संपत्ती शरद पवारांपेक्षा जास्त, आकडा पाहा?

Parth Pawar and Sharad Pawar Property : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच असं घडलं आहे की, आजोबा-नातू पहिल्यांदाच एकत्र राज्यसभेवर गेले आहेत. यानिमित्ताने शरद पवार आणि पार्थ पवार यांची संपत्ती जाणून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 7, 2026, 02:14 PM IST
Sharad Pawar And Parth Pawar Net Worth :  महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांची निवडणूक बिनविरोध पार पडली असून, यात पवार घराण्यातील दोन पिढ्यांनी एकाच वेळी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रवेश केला आहे. महाविकास आघाडीकडून ज्येष्ठ नेते शरद पवार, तर महायुतीकडून अजित पवारांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून एक रंजक बाब समोर आली असून, संपत्तीच्या बाबतीत नातू पार्थ पवार यांनी आजोबा शरद पवारांना मागे टाकले आहे. आजोबा आणि नातू यांची एक अनोखी जोडी राज्यसभेवर पाहायला मिळत आहे. शरद पवार यांचं वय 85 वर्षे असून पार्थ पवार यांचं वय हे 35 वर्षे आहे. दोघांमध्ये बरोबर 50 वर्षांचा फरक आहे. त्याचपद्धतीने संपत्तीचा आकडा देखील वेगळा आहे. 

कोणाकडे किती मालमत्ता?

निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या तपशिलानुसार, पार्थ पवार यांची एकूण मालमत्ता शरद पवारांच्या मालमत्तेपेक्षा सुमारे 27 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. हा आकडा नक्कीच थक्क करणारा आहे. 

 शरद पवार यांची संपत्ती 

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची एकूण मालमत्ता 60 कोटी 71 लाख रुपये आहे. जंगम मालमत्ता: 44 कोटी 72लाख रुपये (ज्यात 11.66 कोटींच्या ठेवी आणि 27 कोटींचे शेअर्स/म्युच्युअल फंड समाविष्ट आहेत). स्थावर मालमत्ता: बारामतीतील शेती आणि घराचे मूल्य 15 कोटी 99 लाख रुपये. दागिने: 3 कोटी 85 लाख रुपयांचे सोने-चांदी. तसेच देणी 49 लाख 84 हजार रुपये.

पार्थ पवार यांची संपत्ती 

तरुण नेते पार्थ पवार यांची एकूण मालमत्ता 88 कोटी 33 लाख रुपये इतकी आहे. पार्थ पवारांकडे स्थावर मालमत्तेचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते. तसेच स्थावर मालमत्ता: बारामतीतील शेतजमीन आणि पुण्यातील घर मिळून तब्बल 76 कोटी 95 लाख रुपयांची मालमत्ता त्यांच्या नावावर आहे. तसेच जंगम मालमत्ता ही 11 कोटी 35 लाख रुपये आहे. दागिने 1 कोटी 31 लाख रुपयांचे सोने-चांदी असल्याची नोंद आहे. तसाचे कर्जाचे नोंद ही बँकांचे 92 लाख 48 हजार रुपयांचे कर्ज.

दोघांमधील रक्कमेतील विशेष काय?

शरद पवारांकडे रोख रक्कम, शेअर्स आणि गुंतवणुकीच्या स्वरूपात जास्त मालमत्ता (जंगम) आहे, तर पार्थ पवारांकडे जमीन आणि रिअल इस्टेटच्या स्वरूपात (स्थावर) मोठी संपत्ती आहे. 6 मार्च रोजी अर्ज दाखल केल्यानंतर आता या दोन्ही नेत्यांच्या निवडीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले असून, संसदेत आता आजोबा-नातू एकत्र दिसणार आहेत.

sharad pawarparth pawarmaharashtra politics newsrajya sabha election 2026NCP

