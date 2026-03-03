येत्या 6 महिन्यात रामदास आठवले यांचे मंत्रीपद जाणार? भाजपच्या एका निर्णयामुळे महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडूनही राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नावं निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. भाजपकडून 4 आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 3 नावांची चर्चा आहे. अशातच रामदास आठवले यांचा पत्ता कट झाल्याची माहिती समो आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 3, 2026, 10:59 PM IST
Ramdas Athawale Rajya Sabha Election 2026 : राज्यसभेसाठी महायुतीकडूनही जोरदार तयारी करण्यात आलीय. भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी उमेदवारांची नाव निश्चित झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. अशातच रामदास आठवले यांना मोठा झटका बसणार आहे. भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट होण्याची चर्चा रंगली आहे. रामदास आठवले यांना उमेदवारी दिली जाणरा नाही माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. यामुळे येत्या 6 महिन्यात रामदास आठवले यांचे मंत्रीपद जाणार अशी चर्चा रंगली आहे. 

महाराष्ट्रातील 7 खासदार निवृत्त होणार

देशभरातील राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणुका जाहिर करण्यात आलेत. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील 7 जागांचाही समावेश आहे. राज्यसभेच्या या जागांसाठी 16  मार्च 2026 ला निवडणूक पार पडणार आहे. त्याच दिवशी निकाल लागणार आहेत. शरद पवार( राष्ट्रवादी SP), रामदास आठवले (रिपाइं(ए)) महायुती, डॉ. भागवत कराड - भाजप, धैर्यशील पाटील, भाजप  रजनी पाटील - काँग्रेस, प्रियांका चतुर्वेदी, शिवसेना UBT, फौजिया खान - राष्ट्रवादी SP हे खासदार महाराष्ट्रातून  एप्रिल 2026 मध्ये निवृत्त होणार आहेत. 

भाजपकडून रामदास आठवले यांचा पत्ता कट?

रामदास आठवले यांचा पक्ष महायुतीचा घटक पक्ष आहे. रामदास आठवले हे राज्यसभा खासदार आहेत. आता मात्र, राज्यसभेची  उमेदवारी मिळणार नसल्याची माहिती आठवलेंना देण्यात आली आहे.  नितीन नबीन यांच्याकडून आठवलेंना उमेदवारी न मिळण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दिल्लीवरून मुंबईत येताच रामदास आठवले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेणार आहेत. राज्यसभेच्या उमेदवारीसाठी रामदास आठवले प्रयत्नशील असल्याची माहिती आहे.

रामदास आठवले यांचे मंत्रीपद जाणार?

2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी कॅबिनेटमध्ये रामदास आठवले यांना भाजपकडून तिसऱ्यांदा केंद्रात राज्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे. रामदास आठवले हे केंद्रीय सामाजित न्यायमंत्री आहेत. ते राज्यसभेचे खासदार आहेत.  ते पुन्हा राज्यसभेवर खासदार म्हणून निवडूण नाही गेले तर त्यांचे मंत्रीपद तांत्रिकदृष्ट्या रद्द होणार आहे. यामुळे भाजपने रामदास आठवले यांना पुन्हा राज्यसभेचू उमेदवारी दिली तरच त्यांचे मंत्रीपद कायम राहू शकते. 

 

वनिता कांबळे

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

