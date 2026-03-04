राज्यसभेसाठी भाजपची यादी जाहीर, नव्या चेहऱ्यांना संधी; कोण आहेत चार उमेदवार?

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून यादी जाहीर झाली आहे. शेवटपर्यंत महाराष्ट्र्राच्या यादीचा सस्पेन्स कायम ठेवण्यात आला होता. अखेर चार नावे जाहीर झाली आहेत. महाराष्ट्रातल्या 7 जागांसाठी भाजपने उमेदवार जाहीर केले आहेत. चार नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. यामध्ये एका महिलेचा देखील समावेश आहे. विनोद तावडे, रामदास आठवले, रामराव वडकुटे आणि माया ईवनाते यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून निवडल्या जाणाऱ्या 4 जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. भाजपकडून रामदास आठवले, विनोद तावडे, श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते आणि रामराव वडकुते यांना उमेदवारी दिली आहे. महाराष्ट्रातील संख्याबळानुसार भाजपचे 4 उमेदवार हमखास निवडून येऊ शकतात. भाजपने इतर राज्यातील उमेदवार मंगळवारीच जाहीर केले होते. मात्र महाराष्ट्राच्या यादीबाबत कोणतीही माहिती दिली नव्हती. त्यावेळी महाराष्ट्रातून कुणाला उमेदवारी मिळणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. आता अखेर ही नावे जाहीर झाली आहेत.
BJP announces names of Union Minister Ramdas Athawale, party leaders Vinod Tawde, Maya Chintaman Ivnate and Ramrao Wadkute as candidates for the Rajya Sabha election in Maharashtra. pic.twitter.com/J0jMIKqOFQ
— ANI (@ANI) March 4, 2026
राज्यसभेच्या एकूण 37 जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून भाजपने सध्या 9 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. महायुतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला 4 जागा आली आहे. नामांकन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 5 मार्च 2026 असून मतदान 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.
पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा राज्यसभा हेतु उम्मीदवार घोषित किये जाने पर शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार! माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में और राष्ट्रीय अध्यक्ष @NitinNabin जी के नेतृत्व में हम प्रत्येक क्षण राष्ट्र हित के लिए… pic.twitter.com/KrKaff8eeK
— Vinod Tawde (@TawdeVinod) March 4, 2026
महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या 7 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, भाजपने त्यापैकी 4 जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. युतीचे समीकरण काय आहे. महायुतीमधील उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रत्येकी 1 उमेदवार उभे करण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान 16 मार्च 2026 रोजी होणार असून, उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 5 मार्च 2026 आहे.