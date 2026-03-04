English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
राज्यसभेसाठी भाजपची यादी जाहीर, नव्या चेहऱ्यांना संधी; कोण आहेत चार उमेदवार?

Rajya Sabha Election Candidates 2026 : भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातील चार उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. विनोद तावडे यांच्यासह तीन नावे जाहीर करण्यात आली आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 4, 2026, 12:52 PM IST
राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडून यादी जाहीर झाली आहे. शेवटपर्यंत महाराष्ट्र्राच्या यादीचा सस्पेन्स कायम ठेवण्यात आला होता. अखेर चार नावे जाहीर झाली आहेत. महाराष्ट्रातल्या 7 जागांसाठी भाजपने उमेदवार जाहीर केले आहेत. चार नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे. यामध्ये एका महिलेचा देखील समावेश आहे. विनोद तावडे, रामदास आठवले, रामराव वडकुटे आणि माया ईवनाते यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. 

राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून निवडल्या जाणाऱ्या 4 जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत.  भाजपकडून रामदास आठवले,  विनोद तावडे, श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते  आणि रामराव वडकुते यांना उमेदवारी दिली आहे. महाराष्ट्रातील संख्याबळानुसार भाजपचे 4 उमेदवार हमखास निवडून येऊ शकतात. भाजपने इतर राज्यातील उमेदवार मंगळवारीच जाहीर केले होते. मात्र महाराष्ट्राच्या यादीबाबत कोणतीही माहिती दिली नव्हती. त्यावेळी महाराष्ट्रातून कुणाला उमेदवारी मिळणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. आता अखेर ही नावे जाहीर झाली आहेत. 

भाजपकडून अधिकृत घोषणा 

राज्यसभेच्या एकूण 37 जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून भाजपने सध्या 9 उमेदवारांची घोषणा केली आहे. महायुतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला 4 जागा आली आहे. नामांकन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 5 मार्च 2026 असून मतदान 16 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.

विनोद तावडे यांनी ट्विट करुन दिली माहिती

महाराष्ट्रातील भाजपचे उमेदवार

पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने खालील नावांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. खालील उमेदवारांचा समावेश 

  • रामदास आठवले: केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) चे अध्यक्ष
  • विनोद तावडे: भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस
  • माया चिंतामण ईवनाते: भाजप नेत्या
  • रामराव वडकुते: भाजप नेते 

महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या रिक्त होणाऱ्या 7 जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, भाजपने त्यापैकी 4 जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. युतीचे समीकरण काय आहे. महायुतीमधील उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रत्येकी 1 उमेदवार उभे करण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीसाठी मतदान 16 मार्च 2026 रोजी होणार असून, उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 5 मार्च 2026 आहे.

