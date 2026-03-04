Rajya Sabha election 2026 : नवनीत राणा नवी सुरुवात करणार? राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्यानं स्टेटस चर्चेत

Rajya Sabha election 2026 : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना सध्या वेग मिळाला असून, नुकतीच राजच्यसभा उमेदवारांच्या यादीनं अनेक राजकीय समीकरणांकडे लक्ष वेधलं आहे. तिथं भाजपकडून राज्यसभा उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली असल्यामुळं भाजपने महाराष्ट्रातून चार जागी आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. मात्र या यादीत माजी खासदार नवनीत राणा यांचं नाव नसल्यानं त्यांची पहिली प्रतिक्रिया लक्ष वेधून गेली.
नवनीत राणा यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेचा विषय ठरलं. 'संघर्ष करना मेरे लिये नई बात नही... मै किसी भी मोड से शुरुवात कर सकती हुं' असं लिहीत नवनीत राणा यांनी व्हॉट्सअप स्टेटस अपडेट केलं जिथं त्यांनी एक व्हिडिओ अपलोड केला. त्यामुळे नवनीत राणांच्या या व्हॉट्सअप स्टेटसची सध्या जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहेत. राणा त्यांच्या या स्टेटसमधून नेमकं काय सुचवू पाहत आहेत? असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपनं 25 नावांना संभाव्य यादीत स्थआन दिलं आणि त्यातच चार नेत्यांना प्रत्यक्षात राज्यसभेत स्थान देण्यात आलं. विदर्भातून या यादीत नवनीत राणा यांना स्थान मिळेल अशी बरीच चर्चाही रंगली. मात्र, राणांना यादीत स्थान मिळालं नाही आणि नवी सत्तासमीकरणं आकारास येताना दिसल्यानं राणांचं स्टेटस पाहता 'नवी सुरुवात' म्हणत त्यांना नेमकं काय सुचवायचं आहे हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून 4 जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले. यामध्ये रामदास आठवले, विनोद तावडे, माया चिंतामण ईवनाते आणि रामराव वडकुते यांना उमेदवारी मिळाली. महाराष्ट्रातील संख्याबळानुसार भाजपचे 4 उमेदवार हमखास निवडून येऊ शकतात, असं राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे. राज्यसभेच्या एकूण 37 जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडत असून त्याअंतर्गत भाजपने 9 उमेदवारांची घोषणा केली. महायुतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला 4 जागा आल्या असून त्याच जागांवरील उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. तर, महायुतीमधील उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचा एक आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 1 उमेदवार उभा केला जाण्याची शक्यता आहे.