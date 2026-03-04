English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Rajya Sabha election 2026 : नवनीत राणा नवी सुरुवात करणार? राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्यानं स्टेटस चर्चेत

Rajya Sabha election 2026 : स्टेटस की संकेत? कोणत्याही वळणावर नवी सुरुवात करेन म्हणणाऱ्या नवनीत राणा काय सुचवू पाहतायत? नवनीत राणा नवी सुरुवात करणार? राज्याच्या राजकारणात मोठी घडामोड...  

सायली पाटील | Updated: Mar 4, 2026, 02:51 PM IST
Rajya Sabha election 2026 : नवनीत राणा नवी सुरुवात करणार? राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्यानं स्टेटस चर्चेत
Rajya Sabha election 2026 Navneet Rana status on being denied ticket latest update

Rajya Sabha election 2026 : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना सध्या वेग मिळाला असून, नुकतीच राजच्यसभा उमेदवारांच्या यादीनं अनेक राजकीय समीकरणांकडे लक्ष वेधलं आहे. तिथं  भाजपकडून राज्यसभा उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली असल्यामुळं भाजपने महाराष्ट्रातून चार जागी आपले उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले. मात्र या यादीत माजी खासदार नवनीत राणा यांचं नाव नसल्यानं त्यांची पहिली प्रतिक्रिया लक्ष वेधून गेली. 

Add Zee News as a Preferred Source

राणांचं स्टेटस चर्चेत... 

नवनीत राणा यांचं व्हॉट्सअप स्टेटस चर्चेचा विषय ठरलं. 'संघर्ष करना मेरे लिये नई बात नही... मै किसी भी मोड से शुरुवात कर सकती हुं' असं लिहीत नवनीत राणा यांनी व्हॉट्सअप स्टेटस अपडेट केलं जिथं त्यांनी एक व्हिडिओ अपलोड केला. त्यामुळे नवनीत राणांच्या या व्हॉट्सअप स्टेटसची सध्या जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहेत. राणा त्यांच्या या स्टेटसमधून नेमकं काय सुचवू पाहत आहेत? असा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे. 

हेसुद्धा वाचा : भाजपने थेट राज्यसभेवर पाठवलेल्या अन् यापूर्वी कधीही चर्चेत नसलेल्या माया इवनाते आहेत तरी कोण?

राजकारण सोडणार की नवी सुरुवात करणार? राणांची भूमिका काय? 

राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपनं 25 नावांना संभाव्य यादीत स्थआन दिलं आणि त्यातच चार नेत्यांना प्रत्यक्षात राज्यसभेत स्थान देण्यात आलं. विदर्भातून या यादीत नवनीत राणा यांना स्थान मिळेल अशी बरीच चर्चाही रंगली. मात्र, राणांना यादीत स्थान मिळालं नाही आणि नवी सत्तासमीकरणं आकारास येताना दिसल्यानं राणांचं स्टेटस पाहता 'नवी सुरुवात' म्हणत त्यांना नेमकं काय सुचवायचं आहे हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

भाजपच्या यादीत कोणत्या नेत्यांची वर्णी? 

राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रातून 4 जागांसाठी भाजपने आपले उमेदवार जाहीर केले. यामध्ये रामदास आठवले,  विनोद तावडे, माया चिंतामण ईवनाते  आणि रामराव वडकुते यांना उमेदवारी मिळाली. महाराष्ट्रातील संख्याबळानुसार भाजपचे 4 उमेदवार हमखास निवडून येऊ शकतात, असं राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे. राज्यसभेच्या एकूण 37 जागांसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडत असून त्याअंतर्गत भाजपने 9 उमेदवारांची घोषणा केली. महायुतीमध्ये भाजपच्या वाट्याला 4 जागा आल्या असून त्याच जागांवरील उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. तर,  महायुतीमधील उर्वरित जागांवर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचा एक आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचा 1 उमेदवार उभा केला जाण्याची शक्यता आहे.

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
rajya sabha election 2026BJPelectionnavneet ranaNavneet Rana staus

इतर बातम्या

Rajya Sabha Candidate 2026 : NCPच्या माजी आमदाराला भाजपकडून...

महाराष्ट्र बातम्या