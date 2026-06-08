/नेत्याचा PA ते खासदार... भुजबळांना धक्का देणारे राजेंद्र जैन आहेत कोण? दिल्लीत सुनेत्रांची घेणार जागा

Who Is Rajendra Jain: समीर भुजबळ यांना मंत्रीपदाची शपथ दिल्यानंतरच मी राज्यसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज भरेन, ही अट राज्यातील राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळांना महागात पडली आहे. या अटीमुळेच भुजबळांना राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आला असून त्यांच्याऐवजी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. मात्र राज्याच्या राजकीय पटलावर अचानक केंद्र स्थानी आलेले राजेंद्र जैन आहेत तरी कोण? छगन भुजबळ, नवनीत राणा यांसारख्या दिग्गजांची नावे चर्चेत असताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने धक्कातंत्र वापरत जैन यांना संधी देण्यात आली असून त्यांनी आज राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मात्र राजेंद्र जैन यांच्याबद्दल अनेकांना फारशी माहिती नाही. त्यामुळेच या लेखाच्या माध्यमातून आपण त्यांच्याबद्दलच्या खास गोष्टी जाणून घेऊयात...
राजेंद्र जैन हे महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ आणि प्रभावशाली नेते आहेत. राजेंद्र जैन हे पूर्व विदर्भातील गोंदिया जिल्ह्यातील एक वजनदार राजकीय व्यक्तिमत्त्व मानले जातात. विदर्भातील राष्ट्रवादीचे प्रमुख नेते म्हणून ते ओळखले जातात. पक्षातील संघटनात्मक कामात त्यांचा मोठा वाटा आहे.सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर त्यांना भुजबळांसंदर्भातील राजकीय नाट्यानंतर अनपेक्षितपणे उमेदवारी मिळाली आहे.
राजेंद्र जैन हे माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात प्रफुल्ल पटेल यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून केली होती. भंडारा-गोंदिया स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून ते विधान परिषदेचे माजी आमदार राहिले आहेत.
गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र जैन यांची सलग दुसऱ्यांदा निवड झाली आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांचा जिल्ह्यातील मोठा प्रभाव असल्याचं सांगितलं जातं.
पटेल यांनी त्यांचे विश्वासू असलेल्या राजेंद्र जैन यांना सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त जागेसाठी राज्यसभेच्या उपनिवडणुकीसाठी उमेदवारी मिळवून देत पक्षात आपला दबदबा कायम असल्याचा संदेश दिला आहे.. छगन भुजबळ, नवनीत राणा यांसारख्या दिग्गज नेत्यांना डावलून अचानक जैन यांना संधी दिल्याने पटेल यांनी आपली ताकद जैन यांच्या मागे लावल्याचं स्पष्ट झालं आहे. महायुतीमध्ये राष्ट्रवादीचे दिल्ली-कनेक्शन आणि केंद्रातील राजकारण हे प्रामुख्याने पटेल यांच्यामार्फत चालते. पटेल यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएसोबत 2029 पर्यंत राहणार असल्याचे स्पष्ट वक्तव्य केले आहे. विधान परिषद निवडणुकीत 17 जागांसाठी जागावाटपातही त्यांचा दावा निर्णायक ठरला होता. आता राज्यसभेवर आपला खास माणूस पाठवून पटेल यांनी दिल्लीतील आपला दबदबा अधिक वाढवला आहे.