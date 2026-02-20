राज्यसभेच्या निवडणुकीआधीच आघाडीत बिघाडी? पवारांच्या उमेदवारीला ठाकरे सेना, काँग्रेसचाच विरोध?

Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठीची तयारी सुरु झाली असून राज्यामधून सर्वाधिक म्हणजेच 7 खासदार निवृत्त होत असून आता राज्यसभेवर खास करुन महाविकास आघाडीकडून कोणाची निवड केली जाणार याबद्दलची उत्सुकता कायम आहे. सध्याचं संख्याबळ पाहता शरद पवारांची राष्ट्रवादी, ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेसला एकत्रितपणे एकाच जागेसाठी उमेदवार देता येणार आहे. त्यामुळे हा उमेदवार कोण असणार याबद्दल चर्चा सुरु असतानाच आत खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांना ही उमेदवारी दिली जाण्याच्या शक्यतेसंदर्भात भाष्य केलं आहे. तसेच भारतीय जनता पार्टीकडून शरद पवार राज्यसभेवर गेले तर विधान परिषदेसाठी उद्धव ठाकरेंना काँग्रेस पाठींबा देणार नाही असं म्हणत कुर्बानी कोण देणार? असा सवाल विचारला असताना या प्रश्नालाही राऊतांनी उत्तर दिलं आहे.
महाविकास आघाडी राज्यसभेत कोणाला पाठवणार याबद्दल महाविकास आघाडी चर्चा करणार आहे. आदित्य ठाकरेंचं म्हणणं असं आहे की संख्याबळानुसार शिवसेनेचे संख्याबळ यंदा जास्त आहे. भाजपा म्हणतंय की कुर्बानी कोण देणार? असं म्हणत राऊतांनी पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर राऊत यांनी, "आधी निर्णय तर होऊ द्या. भाजपा ईद वगैरे साजरा करतंय की काय कुर्बानी वगैरे बोलून? महाविकास आघाडीची एकच जागा जाईल राज्यसभेसाठी तेवढं संख्याबळ आमच्याकडे आहे. निर्णय घेताना महाराष्ट्राच्या हितासाठी, अस्मितेसाठी काम करणारं नेतृत्व कोणतं आहे ते तीन पक्ष बसून ठरवतील. निर्णय एकमतानेच होणार आहे. शरद पवार या देशाचे मोठे नेते आहेत. काँग्रेसचे नेते निवृत्त झाले आहेत. आमच्याही प्रियंका चतुर्वेदी निवृत्त होत आहेत . त्यामुळे तिन्ही पक्षांना एकत्र बसूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या क्षणी तुम्ही जो प्रश्न विचारलेला तो निरर्थक आहे," असं राऊत म्हणाले.
"विधानपरिषदेवर पण निर्णय घ्यावा लागेल. प्रत्येक पक्षाला वाटतं की आपण महाविकास आघाडीतील महत्त्वाचे घटकपक्ष आहोत. आम्ही एकत्र बसून निर्णय घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या हिताचा निर्णय घेऊ. मराठी भाषिकांनी संसदेमध्ये जाऊन महाराष्ट्राचे प्रश्न मांडावे यासाठी आम्ही तिथे जातो. त्यामुळे तिथे जाऊन कोणी प्रतिनिधित्व करायचं ते तिन्ही पक्ष ठरवतं," असंही राऊत म्हणाले.
शरद पवार म्हणतात की त्यांना राज्यसभेवर जायचं आहे. तर त्यावर दोन प्रमुख घटकपक्ष काँग्रेस आणि शिवसेनेचं म्हणणं काय? असा प्रश्न राऊतांना विचारण्यात आला. त्यावर, "राजकारणात सुरुवातीला अशी झटापट होते. शेवटी आम्ही एकत्र बसून एकमताने निर्णय घेऊ. त्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल. काँग्रेसचा निर्णय दिल्लीतून होतो. शिवसेना आणि शरद पवारांच्या पक्षाचा निर्णय राज्यातून घेतला जाईल," असं राऊतांनी स्पष्ट केलं.