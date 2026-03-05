English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपाने नमतं घेतलं पण शिंदे नडणार? शरद पवारांसमोर मोठं राजकीय संकट

Eknath Shinde Candidate For Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. तर भाजपाने चार उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 09:46 AM IST
Eknath Shinde Candidate For Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीकडून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा उद्भवत नसल्याचं सांगितल्यानंतर काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाने शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. दरम्या भाजपाने विनोद तावडे, रामदास आठवले, माया इवनाते आणि रामराव वडकुते या चार नावांची घोषणा केली आहे. महायुतीकडून अतिरिक्त उमेदवार उभा करण्याची शक्यता कमी असल्याने राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध पार पडेल अशी शक्यता आहे. मात्र एकनाथ शिंदे शरद पवारांसमोर आव्हान उभं करण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही असं दिसत आहे. 

शरद पवार उमेदवार असतील तर अतिरिक्त उमेदवार उभा केला जाणार नाही असे संकेत महायुतीकडून देण्यात आले होते. शिवसेना ठाकरे किंवा काँग्रेसचा उमेदवार असता तर भाजपाही उमेदवार देणार होती, मात्र तसं झाल्यास मतांची फाटाफूट होण्याची शक्यता होती. दरम्यान भाजपाने तलवार म्यान केली असली तरी एकनाथ शिंदे मात्र आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे. 

वेगळचं राजकारण... शरद पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी भाजपाची फिल्डिंग; ठाकरे, काँग्रेसची कोंडी?

 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या विरोधात शिवसेनेकडून दोन उमेदवार दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. बुधवारी रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. खासदार श्रीकांत शिंदे व मंत्री उदय सामंत यांच्यात बैठक पार पडली. शरद पवारांसमोर एकनाथ शिंदे यांचे मोठे आव्हान उभे राहणार असं दिसत आहे. 

राज्यसभा निवडणुकीत आकड्यांचा खेळ रंगणार असून सामना रोमांचक होणार आहे. शिवसेना मोठा राजकीय डाव खेळण्याच्या तयारीत असून शरद पवारांना मात देण्याची शिंदे यांची रणनीती असल्याचं बोललं जात आहे. 

भाजपने थेट राज्यसभेवर पाठवलेल्या अन् यापूर्वी कधीही चर्चेत नसलेल्या माया इवनाते आहेत तरी कोण?

 

16 मार्च रोजी राज्यसभेची निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसह देशातील 10 राज्यांमधील एकूण 30 जागांसाठी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून या निवडणुकीसाठी राजकीय गणित जुळवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते. भाजपाने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी मंत्री विनोद तावडे, आरपीआय (आठवले गट)चे प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, हिंगोली येथील भाजप नेते रामराव वडकुते आणि नागपूरच्या भाजप नेत्या माया इवनाते यांचा समावेश आहे. 

महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांचे नाव अंतिम करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या गटाकडून पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. तर शिवसेनेने आपला उमेदवार अद्याप जाहीर केलेला नसून, सस्पेन्स कायम आहे. 

एखाद्या उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या प्राधान्यक्रमाचे किमान 37 मतं आवश्यक असतात. महायुतीकडे एकूण 232 आमदारांचे समर्थन आहे. शिंदे गटाकडे 20 अतिरिक्त मते आहेत, तर अजित पवार गटाकडे 3 अतिरिक्त मते आहेत.

शरद पवार-पार्थ पवार आज भरणार अर्ज

राज्यसभा निवडणुकीसाठी शरद पवार आणि अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार अर्ज दाखल करणार असल्याने दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळणार आहे. यानिमित्ताने आजोबा आणि नातू सभागृहात एकत्र दिसतील. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Rajya Sabha electionsharad pawareknath shindeDevendra Fadnavis

