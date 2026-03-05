भाजपाने नमतं घेतलं पण शिंदे नडणार? शरद पवारांसमोर मोठं राजकीय संकट

Eknath Shinde Candidate For Rajya Sabha Election: राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीकडून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा उद्भवत नसल्याचं सांगितल्यानंतर काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाने शरद पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. दरम्या भाजपाने विनोद तावडे, रामदास आठवले, माया इवनाते आणि रामराव वडकुते या चार नावांची घोषणा केली आहे. महायुतीकडून अतिरिक्त उमेदवार उभा करण्याची शक्यता कमी असल्याने राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध पार पडेल अशी शक्यता आहे. मात्र एकनाथ शिंदे शरद पवारांसमोर आव्हान उभं करण्याची शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही असं दिसत आहे.
शरद पवार उमेदवार असतील तर अतिरिक्त उमेदवार उभा केला जाणार नाही असे संकेत महायुतीकडून देण्यात आले होते. शिवसेना ठाकरे किंवा काँग्रेसचा उमेदवार असता तर भाजपाही उमेदवार देणार होती, मात्र तसं झाल्यास मतांची फाटाफूट होण्याची शक्यता होती. दरम्यान भाजपाने तलवार म्यान केली असली तरी एकनाथ शिंदे मात्र आव्हान देण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांच्या विरोधात शिवसेनेकडून दोन उमेदवार दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. बुधवारी रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. खासदार श्रीकांत शिंदे व मंत्री उदय सामंत यांच्यात बैठक पार पडली. शरद पवारांसमोर एकनाथ शिंदे यांचे मोठे आव्हान उभे राहणार असं दिसत आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत आकड्यांचा खेळ रंगणार असून सामना रोमांचक होणार आहे. शिवसेना मोठा राजकीय डाव खेळण्याच्या तयारीत असून शरद पवारांना मात देण्याची शिंदे यांची रणनीती असल्याचं बोललं जात आहे.
16 मार्च रोजी राज्यसभेची निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांसह देशातील 10 राज्यांमधील एकूण 30 जागांसाठी मतदान होणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याच्या संख्याबळानुसार महायुतीचे सहा आणि महाविकास आघाडीचा एक उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून या निवडणुकीसाठी राजकीय गणित जुळवण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू होते. भाजपाने जाहीर केलेल्या उमेदवारांमध्ये माजी मंत्री विनोद तावडे, आरपीआय (आठवले गट)चे प्रमुख आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, हिंगोली येथील भाजप नेते रामराव वडकुते आणि नागपूरच्या भाजप नेत्या माया इवनाते यांचा समावेश आहे.
महाविकास आघाडीकडून शरद पवार यांचे नाव अंतिम करण्यात आले आहे. अजित पवार यांच्या गटाकडून पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आहे. तर शिवसेनेने आपला उमेदवार अद्याप जाहीर केलेला नसून, सस्पेन्स कायम आहे.
एखाद्या उमेदवाराला विजयासाठी पहिल्या प्राधान्यक्रमाचे किमान 37 मतं आवश्यक असतात. महायुतीकडे एकूण 232 आमदारांचे समर्थन आहे. शिंदे गटाकडे 20 अतिरिक्त मते आहेत, तर अजित पवार गटाकडे 3 अतिरिक्त मते आहेत.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी शरद पवार आणि अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार अर्ज दाखल करणार असल्याने दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळणार आहे. यानिमित्ताने आजोबा आणि नातू सभागृहात एकत्र दिसतील.