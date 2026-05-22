Rajya Sabha: सुनेत्रा पवार भाकरी फिरवणार? नवा की अनुभवी चेहरा; 'ही' चार नावं चर्चेत

NCP Candidate for Rajya Sabha Election: निवडणूक आयोगाने जूनमध्ये रिक्त होणाऱ्या 26 राज्यसभा जागांसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात हालचालींना वेग आला आहे. 18 जून रोजी मतदान आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी 5 वाजता मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चेची जागा ठरतेय ती म्हणजे सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची राज्यसभा जागा. ही जागा आता कोणाला मिळणार? कोणाला दिल्लीचं तिकीट मिळणार? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे राष्ट्रवादीतल्या कोणत्या गटाचं वजन वाढणार? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्पष्ट केलं आहे की, हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अंतर्गत विषय आहे आणि महायुतीकडून त्यांच्या उमेदवाराला पाठिंबा असेल. त्यामुळे आता खरी लढत पक्षाच्या आत सुरू झाली आहे.
राज्यसभेच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलं. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका जागेवर आता सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. आणि आता त्याच जागेसाठी राष्ट्रवादीत मोठी लॉबिंग सुरू झाली आहे.
दिल्लीच्या राजकारणात पक्षाचं प्रतिनिधित्व कोण करणार…? अनुभवी चेहरा…? निष्ठावंत नेता…? की संघटन मजबूत करणाऱ्या नेत्याला संधी…? याचा अंतिम निर्णय आता पक्ष नेतृत्व आणि विशेषतः सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात आहे…
या शर्यतीत सर्वात चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे छगन भुजबळ
राष्ट्रवादीतील सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांपैकी एक
ओबीसी चेहरा
राज्यापासून दिल्लीपर्यंत मजबूत नेटवर्क
आणि अनेक दशकांचा संसदीय अनुभव
भुजबळ यांची दिल्लीतील राजकीय ओळख आणि संसदीय अनुभव लक्षात घेता त्यांचं नाव नैसर्गिकपणे चर्चेत आलं. विशेष म्हणजे, पक्षातल्या अनेक नेत्यांकडूनही भुजबळांना दिल्लीमध्ये पाठवण्याची मागणी असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार पक्ष सध्या त्यांना राज्यातच सक्रिय ठेवण्याच्या भूमिकेत आहे. कारण अजूनही ओबीसी राजकारणात भुजबळांचं वजन कायम आहे. आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष त्यांना महाराष्ट्रातच वापरू इच्छित आहे.
यानंतर चर्चेत असलेलं आणखी एक नाव म्हणजे अविनाश हिंदूक
सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस म्हणून काम पाहणारे आदिक गेल्या काही महिन्यांत पक्ष संघटनेत अधिक सक्रिय झाले आहेत. पक्षातल्या अंतर्गत समन्वयात, दिल्लीतील संघटनात्मक बैठका आणि नेतृत्वाशी थेट संपर्क या सगळ्यामुळे आदिक यांचं नाव पुढे येत असल्याची चर्चा आहे.
विशेषतः अजित पवारांनंतरच्या संक्रमण काळात आणि सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष पुन्हा स्थिर करण्याच्या प्रक्रियेत आदिक हे विश्वासू संघटनात्मक चेहरा म्हणून पुढे येताना दिसत आहेत. पक्षाच्या नव्या समित्या, समन्वय आणि निष्ठावंत चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या चर्चांमध्येही त्यांचं नाव सातत्याने पुढे असल्याचं बोललं जातंय.
या यादीतलं आणखी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे सुबोध मोहिते पाटील. विदर्भातील मोठं राजकीय वजन असलेले मोहिते पाटील हे माजी केंद्रीय मंत्री राहिले आहेत. ते रामटेक मतदारसंघातून खासदार राहिले असून राष्ट्रीय राजकारणाचा त्यांना मोठा अनुभव आहे.
शिवसेना, काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी असा त्यांचा राजकीय प्रवास राहिला आहे.
विशेष म्हणजे विदर्भात पक्ष विस्तारासाठी अनुभवी चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. राष्ट्रवादीला पश्चिम महाराष्ट्राबाहेर विस्ताराची गरज असताना विदर्भातून प्रतिनिधित्व देण्याचा पर्यायही पक्षासमोर असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळेच मोहिते पाटील यांचं नाव अचानक चर्चेत आल्यानंतर राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादीच्या बैठका पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. आणि त्यातच राज्यसभेच्या उमेदवारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकतं. आता दिल्लीचं तिकीट नेमकं कोणाला मिळणार याचा निर्णय येत्या काही दिवसांत होणार आहे.
माजी खासदार संजय काकडे यांचे पुत्र असलेले विक्रम काकडे हे पार्थ पवार यांचे निकटवर्तीय आणि बालपणीचे मित्र मानले जातात. ते पुण्यातील रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर व्यवसायाशी संबंधित असून त्यांचे शिक्षण आणि व्यावसायिक अनुभव पुणे क्षेत्रापुरताच मर्यादित असला तर पार्थ पवारांच्या गटाचा त्यांना पाठिंबा असल्याने त्यांची दावेदारी प्रबळ मानली जात आहे.