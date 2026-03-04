English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Sharad Pawar: महाविकास आघाडीचा राज्यसभा फॉर्म्युला ठरला, शरद पवारांच्या नावाची घोषणा

Sharad Pawar: शरद पवार हे आमचे उमेदवार राहतील, आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून त्यांना मतदान करु असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी जाहीर केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 4, 2026, 06:34 PM IST
शरद पवार

Sharad Pawar: महाराष्ट्रातील राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी (एमव्हीए) मध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार पुन्हा एकदा दिल्लीच्या राजकारणात सक्रिय होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. काँग्रेसने आपल्या हक्काच्या जागेवर दावा सोडून पवारांना पाठिंबा दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय तर्कवितर्क थांबले असून, निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेतील नेते सतेज पाटील यांची भेट राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली.राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि विधिमंडळ गटनेते जितेंद्र आव्हाड यांनी काँग्रेस नेत्यांची भेट घेतली

शरद पवार हे आमचे उमेदवार राहतील, आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून त्यांना मतदान करु असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी जाहीर केले. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आभार मानले. 

काँग्रेस हायकमांडचा मोठा निर्णय

काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष असल्याने राज्यसभेच्या जागेवर त्यांचा नैसर्गिक दावा होता. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत मत व्यक्त केले होते. मात्र, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सातत्याने संपर्क साधून हायकमांडला पटवले. अखेर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि पवारांना पाठिंबा देण्याच्या सूचना दिल्या. या निर्णयाने एमव्हीएचा धर्म पाळला गेला. काँग्रेसने जागा सोडल्यामुळे पवारांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब झाले. हे एमव्हीएच्या नेत्यांमधील समन्वय दाखवते, ज्यामुळे विरोधकांना धक्का बसू शकतो.

मातोश्रीवर चर्चा 

या घडामोडींदरम्यान शरद पवारांचे नातू रोहित पवार उद्धव ठाकरेंची भेट घेण्यासाठी मातोश्रीवर गेले. या भेटीत एमव्हीएच्या रणनीतीवर अंतिम चर्चा झाली. दुसरीकडे, शरद पवारांचे नातू पार्थ पवार देखील राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. राष्ट्रवादीने याची घोषणा आधीच केली आहे. यामुळे पवार आजोबा आणि नातू एकत्र राज्यसभेत दिसणार आहेत. ही कुटुंबीयांची राजकीय एन्ट्री एमव्हीएला मजबूत करेल. रोहित पवारांची भेट ही रणनीतीक चर्चेची सुरुवात आहे.

भाजपची सोशल इंजिनिअरिंग 

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने आपल्या चार उमेदवारांची घोषणा करून सामाजिक समीकरणे साधली. विनोद तावडे यांना उमेदवारी देऊन संघटनात्मक कौशल्याचा सन्मान केला. रामदास आठवले यांना पुन्हा संधी दिली. आदिवासी समाजासाठी माया ईवनाते आणि धनगर समाजासाठी रामराव वडकुते यांना निवडले. हे आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केलेले पाऊल आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा एक उमेदवार देखील अर्ज भरणार आहे. भाजपची ही रणनीती विरोधकांना आव्हान देत आहे.

निवडणुकीचे गणित

महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या सात जागांसाठी निवडणूक होत आहे. एमव्हीएकडे संख्याबळानुसार एक जागा सहज मिळेल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत ६ मार्चपर्यंत आहे. मतदान १६ मार्चला होईल. पवारांच्या उमेदवारीमुळे ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. हे एमव्हीएच्या एकजुटीचे फलित आहे. एकूणच ही निवडणूक महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवे वळण आणेल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

