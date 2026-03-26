पुण्यात रामनवमी 2026 मिरवणुकीनिमित्ताने मोठे वाहतूक बदल, प्रवासाआधी करा नियोजन

Ram Navami 2026: रामनवमी 2026 निमित्त शहरात मोठ्या उत्साहात मिरवणुका काढल्या जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. सायंकाळी 4 ते रात्री 10 या वेळेत प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक वळवली जाणार असल्याने नागरिकांनी आधीच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे. मिरवणुकीच्या मार्गानुसार वेळोवेळी बदल होणार असल्याने पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विशेषतः मध्यवर्ती भागात जाणाऱ्या नागरिकांनी खबरदारी घेणे गरजेचे ठरणार आहे.
शहरातील बाजीराव रस्ता आणि लष्कर परिसर येथे मोठ्या प्रमाणावर मिरवणुका निघणार आहेत. त्यामुळे विश्रामबाग आणि लष्कर विभागात टप्प्याटप्प्याने वाहतूक बंद किंवा वळवली जाणार आहे. अत्यावश्यक सेवांव्यतिरिक्त इतर वाहनांवर निर्बंध राहणार आहेत. पुरम चौकातून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनांना थेट प्रवेश मिळणार नाही. ही वाहने टिळक रस्त्याने वळवून पुढे अलका टॉकीज चौक आणि खंडुजी बाबा चौकमार्गे सोडण्यात येणार आहेत.
लष्कर भागात वाय जंक्शनहून एमजी रोडकडे येणारी वाहतूक थांबवली जाणार आहे. मिरवणूक पुढे सरकत असताना १५ ऑगस्ट चौक, महमंद रफी चौक आणि कोहिनूर हॉटेल परिसरातही वाहतूक बदलत राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वेळ वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
दरम्यान, टिळक स्मारक ते पेरूगेटमार्गे नारायण पेठेकडे जाणारा रस्ता कोणतीही पूर्वसूचना न देता बंद करण्यात आल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. दुपारी सुमारे 12.30 ते 1 दरम्यान हा रस्ता बंद करण्यात आला होता. या संदर्भात वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी ठोस उत्तर देणे टाळले.
स्थानिक पोलिसांनी ‘कार्यक्रमासाठी परवानगी दिली आहे; मात्र वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय वाहतूक विभागाचा आहे,’ असे सांगितले. प्रत्यक्षात रस्ता बंद झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त झाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिल्यानंतरही त्वरित उपाययोजना दिसून आली नाही. सायंकाळी उशिरा विश्रामबाग पोलिस यांनी आयोजकांना वाहतुकीसाठी जागा मोकळी करण्याचे निर्देश दिले, त्यामुळे परिस्थिती काही प्रमाणात सुरळीत झाली.