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पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना 10 वर्ष मंत्रीपदावर असलेला महाराष्ट्रातील एकमेव नेता; निवडणूक न लढता थेट मिळते मंत्रीपद

निवडणूक न लढता या नेत्याने  आपल्या पाठीशी मोठा जनसमुदाय उभा केला आहे. दांडगा जनसंपर्क असलेल्या या नेत्याने  राजकात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. या नेत्याने सलग 10 वर्ष मंत्रीपद भूषवले आहे.   

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:10 PM IST
पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना 10 वर्ष मंत्रीपदावर असलेला महाराष्ट्रातील एकमेव नेता; निवडणूक न लढता थेट मिळते मंत्रीपद

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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