/पक्षाचा एकही आमदार, खासदार नसताना 10 वर्ष मंत्रीपदावर असलेला महाराष्ट्रातील एकमेव नेता; निवडणूक न लढता थेट मिळते मंत्रीपद

Ramdas Athawale : पक्ष फुटींमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या चांगलेच चर्चेत आहे. मंत्री पद मिळवण्यासाठी अनेत नेते मंडळी वारंवार पक्ष बदलत आहेत. निवडणुकीचे तिकीट मिळावे यासाठी या पक्षातून त्या पक्षात प्रवेश करत आहेत. महाराष्ट्रात मात्र, एक असा नेता आहे ज्याचा पक्षाचा एकही खासदार किंवा आमदार नाही. किंवा हा नेता निवणूक लढवत नाही. तरीही देखील हा नेता सलग 10 वर्ष मंत्री पदावर आहे. या नेत्याचे नाव आहे रामदास आठवले.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. रामदास आठवले यांच्या मंत्री पदाला 10 वर्षे पुर्ण झाली आहेत. यानिमित्ताने मुंबईत त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा भव्य सत्कार सोहळा पार पडला. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या सत्कार सोहळ्यात देवेंद्र फडणवीसांचा एक अनोखा अंदाज पाहायला मिळाला. आठवलेच्या सत्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची चक्क कविता सादर केली. विशेष म्हणजे आठवले ज्या पद्धतीने कविता सादर करतात.त्याच शैलीत फडणवीसांनी ही कविता सादर केली.
राजकारणातील चाणक्य नाही मात्र, रामदास आठवले राजकीय दिशा ओळखून त्या दिशेने आपली वाटचाल करतात. राजकीय चातुर्यासह सगळ्यांशी जुळवून घेण्याच्या वृत्तीमुळेच रामदास आठवले यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले आहे. यामुळेच सरकार कुणाचेही असो रामदास आठवले यांचे मंत्रीपद जवळपास निश्चित असते.
रामदास आठवले महाराष्ट्रातील आंबेडकरी चळवळीचे नेते म्हणून ओळख जातात. रामदास आठवलेंचा राज्यात कुठेही हुकमी मतदारसंघ नाही. जिथं ते स्वत: निवडून येतील किंवा त्यांनी पाठिंबा दिलेला उमेदवार लोकसभेत किंवा विधानसभेत निवडून येऊ शकेल. मात्र, प्रत्येक गावात आठवले गट आहे. यामुळे सत्तेत असलेला राजकीय गट दलित समाजाला आकर्षित करण्यासाठी रामदास आठवले यांना सोबत ठेवतो अशी चर्चा आहे.
रिपब्लिकन पक्षात काम करताना रामदास आठवले सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस सोबत होते. 1990 ते 1996 या काळात त्यांनी विधानपरिषदेचे सदस्य म्हणून काम केले. रामदास आठवले यांचा जन्म 25 डिसेंबर 1959 रोजी सांगली जिल्ह्यातील अगलगाव येथे झाला. येथूनच त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात केली. रामदास आठवले यांची राजकीय भूमिका, कविता आणि फॅशन स्टेटमेंट यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात.
रामदास आठवले हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) चे अध्यक्ष आहेत. कोणतीही निवडणूक न लढवता आठवलेंच्या पदरी राज्यमंत्रिपद पडत आहे. सध्या RPIचा लोकसभेत एकही खासदार किंवा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आमदार नाही. रामदास आठवले हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी कॅबिनेटमध्ये रामदास आठवले यांना भाजपकडून तिसऱ्यांदा केंद्रात राज्यमंत्री पद देण्यात आलं आहे. भाजपकडून तिसऱ्यादा आठवले यांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली आहे.