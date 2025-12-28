रामदास आठवले जागावाटपावरुन नाराज; 'भाजपकडे 26 जागांचा प्रस्ताव, किमान 16 तरी द्या'

Ramdas Athawale unhappy: मुंबईतील महायुतीच्या जागावाटपात RPIला डावललं गेल्याचं सांगत RPI आठवले गटाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी नाराज व्यक्त केली आहे. रामदास आठवलेंनी भाजपला मुंबई महानगरपालिकेसाठी 26 जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापैकी किमान 15 ते 16 जागा मिळाव्यात अशी मागणी आठवलेंनी भाजपकडे केली आहे. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. दरम्यान नाराज आठवलेंशी चर्चा करण्यासाठी भाजपचे प्रवीण दरेकर त्यांच्या बंगल्यावर पोहोचलेत. काय झालं या बैठकीत? सविस्तर जाणून घेऊया.
2012 मध्ये राज ठाकरेंचं आव्हान असताना आम्ही भाजपसोबत होतो. पण आमच्याकडे दुर्लक्ष होतोय. आमच्याकडे 73 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केलेयत. आम्ही 26 जागा काढलेल्या आहेत. ती यादी अमित साटम यांना दिलीय. पण आम्हाला जागा कोण सोडणार? आम्हाला भाजपच्या कोट्यातून कोणत्या जागा देणार? हे कळालेलं नाही. 26 पैकी 16 जागा मिळाव्यात, अशी आमची मागणी आहे. मुंबईत आरपीआयची मोठी ताकद आहे. भाजपच्या कोट्यातून या जागा मिळणार आहेत. दोघांच्या कोट्यातून आम्हाला 15-16 जागा मिळाव्यात, यासाठी आम्ही नेत्यांना भेटणार आहोत. मुख्यमंत्री तसेच इतर नेत्यांच्या भेटी आम्ही मागितलेल्या आहेत. जिथे पालिका आहेत तिथे आरपीआयने यादी दिलेली आहे.
रिपब्लिकन पक्ष बाबासाहेबांचा पक्ष असून आमची ताकद बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे आम्हाला डावलू नये. वंचितने काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने दलित मते सोबत ठेवण्यासाठी भाजपने आम्हाला सोबत ठेवायला हवे. आमच्या पक्षाला चिन्ह नाही. भाजपचा आग्रह असेल तरी आम्ही तसा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रात आमची घोडदौड सुरु आहे. दलित मते मोठ्या प्रमाणात महायुतीसोबत असेल.
आठवले आणि महायुती कुटुंब आहे. आठवलेंचा सन्मान नक्कीच महायुती करेल. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असून सन्मानपूर्वक जागा देण्यात येतील. अजून चर्चा सुरु आहेत. आठवलेंची माणसं आणि आमची चर्चा सुरु आहे. त्यांनी मागितलेल्या जागा यावर चर्चा सुरु आहेत. भाजप-शिवसेना आम्ही एकत्रित आठवलेंचा सन्मान करु असे प्रवीण दरेकर म्हणाले. आठवलेंच्या नाराजीत प्रेम असतं. ते पक्षाचे प्रमुख आहे. जबरदस्त जनाधार असलेला नेता आहे. त्यांचे मुख्यमंत्र्यांशी इतके चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भेट झाली की त्यांची नाराजी दूर होते. कार्यकर्त्यांची इच्छा असते. ते नेत्याकडे येत असतात. पण सन्मानजनक भूमिका असेल. पंतप्रधान मोदींनी आठवलेंना मानाचं स्थान दिलंय. आमच्यात काही वाद नाहीत,असे प्रविण दरेकर म्हणाले.