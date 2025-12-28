English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
रामदास आठवले जागावाटपावरुन नाराज; 'भाजपकडे 26 जागांचा प्रस्ताव, किमान 16 तरी द्या'

Ramdas Athawale unhappy: 2012 मध्ये राज ठाकरेंचं आव्हान असताना आम्ही भाजपसोबत होतो. पण आमच्याकडे दुर्लक्ष होतोय,असे रामदास आठवले म्हणाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 28, 2025, 05:20 PM IST
रामदास आठवले जागावाटपावरुन नाराज; 'भाजपकडे 26 जागांचा प्रस्ताव, किमान 16 तरी द्या'
रामदास आठवले नाराज

Ramdas Athawale unhappy: मुंबईतील महायुतीच्या जागावाटपात RPIला डावललं गेल्याचं सांगत RPI आठवले गटाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी नाराज व्यक्त केली आहे. रामदास आठवलेंनी भाजपला मुंबई महानगरपालिकेसाठी 26 जागांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यापैकी किमान 15 ते 16 जागा मिळाव्यात अशी मागणी आठवलेंनी भाजपकडे केली आहे. यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. दरम्यान नाराज आठवलेंशी चर्चा करण्यासाठी भाजपचे प्रवीण दरेकर त्यांच्या बंगल्यावर पोहोचलेत. काय झालं या बैठकीत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

2012 मध्ये राज ठाकरेंचं आव्हान असताना आम्ही भाजपसोबत होतो. पण आमच्याकडे दुर्लक्ष होतोय. आमच्याकडे 73 उमेदवारांनी आपले अर्ज दाखल केलेयत. आम्ही 26 जागा काढलेल्या आहेत. ती यादी अमित साटम यांना दिलीय. पण आम्हाला जागा कोण सोडणार? आम्हाला भाजपच्या कोट्यातून कोणत्या जागा देणार? हे कळालेलं नाही. 26 पैकी 16 जागा मिळाव्यात, अशी आमची मागणी आहे. मुंबईत आरपीआयची मोठी ताकद आहे. भाजपच्या कोट्यातून या जागा मिळणार आहेत. दोघांच्या कोट्यातून आम्हाला 15-16 जागा मिळाव्यात, यासाठी आम्ही नेत्यांना भेटणार आहोत. मुख्यमंत्री तसेच इतर नेत्यांच्या भेटी आम्ही मागितलेल्या आहेत. जिथे पालिका आहेत तिथे आरपीआयने यादी दिलेली आहे. 

रिपब्लिकन पक्ष बाबासाहेबांचा पक्ष असून आमची ताकद बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळे आम्हाला डावलू नये. वंचितने काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने दलित मते सोबत ठेवण्यासाठी भाजपने आम्हाला सोबत ठेवायला हवे. आमच्या पक्षाला चिन्ह नाही. भाजपचा आग्रह असेल तरी आम्ही तसा निर्णय घेऊ. महाराष्ट्रात आमची घोडदौड सुरु आहे. दलित मते मोठ्या प्रमाणात महायुतीसोबत असेल. 

काय म्हणाले प्रवीण दरेकर?

आठवले आणि महायुती कुटुंब आहे. आठवलेंचा सन्मान नक्कीच महायुती करेल. मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष असून सन्मानपूर्वक जागा देण्यात येतील. अजून चर्चा सुरु आहेत. आठवलेंची माणसं आणि आमची चर्चा सुरु आहे. त्यांनी मागितलेल्या जागा यावर चर्चा सुरु आहेत. भाजप-शिवसेना आम्ही एकत्रित आठवलेंचा सन्मान करु असे प्रवीण दरेकर म्हणाले. आठवलेंच्या नाराजीत प्रेम असतं. ते पक्षाचे प्रमुख आहे. जबरदस्त जनाधार असलेला नेता आहे. त्यांचे मुख्यमंत्र्यांशी इतके चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भेट झाली की त्यांची नाराजी दूर होते. कार्यकर्त्यांची इच्छा असते. ते नेत्याकडे येत असतात. पण सन्मानजनक भूमिका असेल. पंतप्रधान मोदींनी आठवलेंना मानाचं स्थान दिलंय. आमच्यात काही वाद नाहीत,असे प्रविण दरेकर म्हणाले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

