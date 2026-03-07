English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rajya Sabha Election 2026 : रामदास आठवलेंच्या संपत्तीचा आकडा किती? बँकेकडून घेतलंय इतक्या लाखांचं कर्ज?

Rajyasabha Election 2026 : भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रातून राज्यसभा निवडणुकीसाठी चार उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. रामदास आठवले यांना तिसऱ्यांदा उमेदवारी देण्यात आली आहे. राज्यसभेच्या जागेसाठी उमेदवारी मिळाल्यानंतर आठवले यांनी पक्ष नेतृत्वाचे आभार मानले. बिनविरोध निवडून आल्यावर त्यांच्या संपत्तीचा आकडा पाहा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 7, 2026, 02:41 PM IST
Rajya Sabha Election 2026 : रामदास आठवलेंच्या संपत्तीचा आकडा किती? बँकेकडून घेतलंय इतक्या लाखांचं कर्ज?

Ramdas Athawale Net Worth : केंद्रीय मंत्री आणि आरपीआय (ए) चे अध्यक्ष रामदास आठवले यांची मार्च 2026 मध्ये सलग तिसऱ्यांदा राज्यसभेवर बिनविरोध निवड झाली आहे. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 7 जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महायुतीकडून रामदास आठवले यांच्यासह सर्व उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे आठवले यांची राज्यसभेवर निवडून येण्याची ही सलग तिसरी वेळ (हॅटट्रिक) आहे . यापूर्वी ते 2014 आणि 2020 मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले होते. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या कोट्यातून आरपीआय (ए) साठी ही जागा सोडली होती त्यांचा नवीन कार्यकाळ एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल आणि 2032 पर्यंत असेल. रामदास आठवले यांच्याकडे किती संपत्ती आहे? तसेच त्यांनी बँकेकडून किती कर्ज घेतलं आहे? 

केंद्रीय मंत्री आणि आरपीआय (ए) चे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी २०२० च्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांच्या कुटुंबाची (स्वतः, पत्नी आणि मुलगा) एकूण मालमत्ता सुमारे 8 कोटी 80 लाख ते 10 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. 

(हे पण वाचा - आजोबांपेक्षा नातू श्रीमंत! पार्थ पवारांची संपत्ती शरद पवारांपेक्षा जास्त, आकडा पाहा?) 

 

मालमत्तेचा मुख्य तपशील

स्थावर मालमत्ता सुमारे 6 कोटी 48 लाख रुपये. यात प्रामुख्याने खालील घरांचा समावेश आहे. मुंबई वांद्रे (पूर्व) येथे 'संविधान' नावाचा बंगला. कांदिवली (चारकोप) येथे एक सदनिका. त्याचप्रमाणे दिल्लीत एक फ्लॅट आहे.  मुंबई, दिल्लीसह सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यात सुमारे 12 एकर शेत जमीन आहे. जंगम मालमत्तेमध्ये सुमारे 2 कोटी 39 लाख रुपये. 

FD आणि पीपीएफमध्ये गुंतवणूक 

शेअर्स: म्युच्युअल फंड आणि शेअर्समध्ये सुमारे 1 कोटी 33 लाख रुपयांची गुंतवणूक
दागिने: रामदास आठवले आणि त्यांच्या पत्नीकडे मिळून सोन्याचे दागिने आहेत 
वाहन: विशेष म्हणजे, रामदास आठवले यांच्या स्वतःच्या नावावर कोणतेही वैयक्तिक वाहन नाही 

कर्ज 

रामदास आठवले त्यांच्यावर साधारण 21 लाख रुपयांचे वैयक्तिक कर्ज असल्याचे नमूद करण्यात आले

