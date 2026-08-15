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'लाडक्या बहिणींना ₹2100 द्या, पण...', 'फडणवीसांना पत्र लिहिणार' म्हणत आठवलेंचं विधान; '...तर माझं मंत्रिपद जाईल'

लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख करत काय म्हटलंय?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:21 AM IST
'लाडक्या बहिणींना ₹2100 द्या, पण...', 'फडणवीसांना पत्र लिहिणार' म्हणत आठवलेंचं विधान; '...तर माझं मंत्रिपद जाईल'
Image Credit: मुंबईत बोलताना आठवलेंनी केलं विधान

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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