Ramdas Athawale Republican Party : महाराष्ट्रात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. यापैकीच एक आहे तो रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष. महाराष्ट्रातील छोट्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळणार आहे. दोन राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाने लक्षवेधी यश मिळवले आहे. यामुळे लवकरच रिपब्लिकन पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळणार असल्याची माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी दिली.
रिपब्लिकन पक्ष स्वतंत्र अस्तित्व असणारा पक्ष आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी एन डी ए चा राष्ट्रीय स्तरावर घटक पक्ष आहे.राज्यात महायुतीचा घटक पक्ष आहे.दलित बहुजनांच्या आशीर्वादामुळे रिपब्लिकन पक्ष देशभर वाढत आहे. नागालँड सारख्या राज्यात रिपब्लिकन पक्षाचे दोन आमदार निवडून आलेले आहेत. मणिपूर मध्ये रिपब्लिकन पक्षाला 17 टक्के मतदान मिळाले आहे त्यामुळे नागालँड आणि मणिपूर या दोन राज्यात रिपब्लिकन पक्ष मान्यता प्राप्त पक्ष झाला आहे.आणखी दोन राज्यात मान्यता मिळाली तर रिपब्लिकन पक्षाला निवडणूक आयोगाची राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळेल.त्यामुळे भाजप छोट्या मित्र पक्षांना संपवतो हा आरोप चुकीचा असल्याचे रामदास आठवले म्हणाले.
आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीची सत्ता आल्यास रिपब्लिकन पक्षाला उपमहापौर पद निश्चित मिळेल. रिपब्लिकन पक्षाला उत्तर मुंबई जिल्ह्यात किमान 7 जागा आणि संपूर्ण मुंबईत किमान 24 जागा महायुती ने सोडाव्यात असा भाजप कडे रिपब्लिकन पक्षाचा प्रस्ताव देण्यात यावा. त्यातील काही जागा रिपब्लिकन पक्षाच्या निश्चित निवडून येतील. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर महायुतीची सत्ता आणण्यासाठी रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे असे आवाहन रामदास आठवले यांनी केले.
मुंबई जिल्हानिहाय कार्यकर्ता मेळावे घेऊन आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाची मोर्चेबांधणीला रामदास आठवले यांनी सुरुवात केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेला मिळवून देण्यासाठी रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांनी योजनांचे शिबिर आयोजित करावे मी मदत करीन.योजनांचा जनतेला लाभ मिळावा त्यासाठी लागेल ती मदत करण्यास मी आपल्या पाठीशी आहे.राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सामाजिक शैक्षणिक आणि सहकार क्षेत्राचे काम रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांनी करावे असे आवाहन मुंबई बँकेचे अध्यक्ष भाजप चे वरिष्ठ नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.