Sushma Andhare Interview: रामदास कदम यांचा हेतू एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणणे असल्याचा गौप्यस्फोट सुषमा अंधारे यांनी केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 4, 2025, 08:23 PM IST
'एकनाथ शिंदेंना अडचणीत आणण्यासाठी रामदास कदम...' 'टू द पॉइंट'मध्ये सुषमा अंधारेंचा गौप्यस्फोट!
Sushma Andhare Interview: बाळासाहेबांच्या मृत्यू प्रकरणावरून रामदास कदमांनी गौप्यस्फोट केलाय. दरम्यान यानंतर परबांनी थेट कदमांच्या बायकोलाच या वादात ओढलंय. परबांनी ज्योती कदमांसंदर्भात केलेल्या वक्तव्यानंतर रामदास कदमांनी परबांना कोर्टात खेचण्याचा इशारा दिलाय. या सर्वात ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी गंभीर आरोप केलाय. रामदास कदमांनी नेमकं काय विधान केलं होतं? त्याला अनिल परबांनी काय उत्तर दिलं? यातून कसा वाद सुरुय? याप्रकरणावर सुषमा अंधारे नेमक्या काय म्हणाल्या? सविस्तर जाणून घेऊया. 

दसरा मेळाव्यात रामदास कदम यांच्या वादग्रस्त विधानांनी शिवसेनेत नव्या वादाची ठिणगी पेटवली असून, ठाकरे गटाकडून आक्रमक प्रत्युत्तर सुरू झाले आहे. कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनावेळी मृतदेह दोन दिवस मातोश्रीवर ठेवल्याचा आणि हाताचे ठसे घेतल्याचा आरोप केला, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. यावर उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी कडाक्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या असून, कदम यांचा हेतू एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणणे असल्याचा गौप्यस्फोट सुषमा अंधारे यांनी केलाय. झी 24 तासच्या टू द पॉइंट मुलाखतीत त्यांनी विविध प्रश्नांना सडेतोड उत्तरे दिली. दसरा मेळाव्यातील या घडामोडींमुळे आगामी पालिका निवडणुकीपूर्वी वैयक्तिक हल्ल्यांचा धडाका वाढला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यात रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनावेळी मृतदेह दोन दिवस ठेवल्याचा आणि हाताचे ठसे घेतल्याचा दावा केला. त्यांनी डॉक्टरांवर शंका व्यक्त करत प्रेसला माहिती का देण्यात आली नाही असा सवाल उपस्थित केला. नितेश राणे यांनीही या दाव्याला दुजोरा देत उद्धव ठाकरे यांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली. कदम यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी करत शिंदे यांना विनंती केली, परंतु हे विधान अतिवृष्टी नुकसानासारख्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न असल्याचे ठाकरे गट सांगतोय.

सुषमा अंधारेंचा गौप्यस्फोट

ठाकरे गटाच्या नेत्यांपैकी सुषमा अंधारे यांनी कदम यांच्यावर थेट हल्ला चढवला. कदम यांना एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणण्याचा हेतू असल्याचा 'टू द पॉईंट' आरोप करत त्या म्हणाल्या, "उदय सामंत यांचे कोकणातील वाढते प्रस्थ आणि त्यांच्या मुलाच्या गृहराज्यमंत्री पदावरील छाप्यांना शिंदे रोखू शकले नाहीत, याचा राग कदमांच्या मनात आहे. त्याचं उत्तम काढण्यासाठी बाळासाहेबांवरून हल्ला सुरू केला." अंधारे यांनी कदम यांच्या कोकणातील अस्तित्व नामशेष होत असल्याचा टोमणा मारला.

अनिल परबांचे प्रत्युत्तर

ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत कदम यांच्या प्रत्येक दाव्याची पोलखोल केली. "कदम यांचा नीचपणा असा आहे, बाळासाहेबांच्या अंतिम क्षणी ते मातोश्रीवर होते आणि सर्व घडामोडींचे साक्षीदार," असं म्हणत परब यांनी मृतदेहाच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांच्या आक्षेपाचा उल्लेख केला. कदम यांना अब्रुनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इशारा देत त्यांची नार्को टेस्ट करण्याची मागणी केली. परब यांनी शिंदे गटावर १०० अपराधांचा आरोप करत, "१२-१४ वर्षांनी हे दावे का? असा सवाल उपस्थित करत पालिका निवडणुकीसाठी राजकारण सुरु असल्याचे ते म्हणाले.

ठाकरे, राऊत काय म्हणाले? 

उद्धव ठाकरे यांनी कदम यांना 'गद्दार' संबोधत उत्तर देण्याची गरज नसल्याचे म्हटले, "हे सगळे पोरं-बाळं नाचवणारे लोक आहेत." संजय राऊत यांनी कडक शब्दांत हल्लाबोल केला, "बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतरची विटंबना करणाऱ्यांना जबर किंमत मोजावी लागेल. मी शेवटच्या क्षणापर्यंत उपस्थित होतो, लाज वाटली पाहिजे." असे म्हणात राऊत यांनी कदम यांच्या दाव्यांना खोडून काढले. 

