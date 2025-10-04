'चंद्रग्रहणाची रात्र, वरळी स्मशानभूमी आणि 2 बकरे' रामदास कदमांचे अनिल परबांवर खळबळजनक आरोप!

Ramdas Kadams: दसरा मेळाव्यात शिवसेना ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी उद्धव ठाकरेंवर आरोप केले. याला प्रत्युत्तर देत अनिल परबांनी रामदास कदमांवर आरोप केले. दरम्यान आता रामदास कदमांनी अनिल परबांसंदर्भात गौप्यस्फोट केलाय. वरळी स्मशानभूमीत अनिल परबांनी 2 बकरे कापले का? असा प्रश्न रामदास कदमांनी विचारला.
शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी माजी मंत्री अनिल परब यांच्यावर खळबळजनक आरोप करत राजकीय वातावरण तापावले आहे. पत्रकार परिषदेत कदम यांनी परब यांना 'अर्धवट वकील' संबोधले. तसेच चंद्रग्रहणाच्या रात्री वरळी स्मशानभूमीत दोन बकरे कापल्याचा आणि दोन नंगे बाबांसोबत असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला
"अनिल परब तिथे तुम्ही काय करत होता? हे चुकीचे आहे," असे रामदास कदमांनी म्हटले. कदम यांनी १९९३ च्या पत्नीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणावरूनही संताप व्यक्त करत, "माझी पत्नी खेडला स्वयंपाक करत असताना दोन मजल्याचा भडका उडाला. हे बदनामीचा प्रयत्न आहे. मी 100 टक्के न्यायालयात जाईन आणि CBI चौकशीची मागणी करणार," असे सांगितले.
कदम यांनी उद्धव ठाकरे यांचा थेट उल्लेख केला. "बाळासाहेब गेल्यानंतर मला बोलू का दिले नाी? मंत्रिपद काहीतरी द्यायचे म्हणून दिले, नाईलाज होता म्हणून घेतले. अनिल परबला मातोश्रीचा हिस्सा दिलाय का?" बाळासाहेबांच्या पार्थिवासोबत 'गद्दारी' केल्याचा आरोप करत, "तूच नमक हराम गद्दारी केलीस, असे कदम म्हणाले. जसलोकमध्ये साहेब स्वतः आले होते, माझी बदनामी करू नका," असे म्हटले. तसेच, "मी 50 वर्षे मातोश्रीवर काढली, याप्रकरणी स्वतः उद्धव बोलावेत, चेले-चमचे बोलू नयेत." जयदेव थोरात यांच्या आक्षेपाकडेही लक्ष वेधले.
डान्सबार प्रकरणावर कदम यांनी स्पष्ट केले, "तो बार नव्हता, ऑर्केस्ट्रा होता. विक्षिप्त हावभाव करणाऱ्या मुलीमुळे बंद केला. हे मानहानीचा प्रयत्न आहे." डॉक्टरांच्या संदर्भात परबांच्या टिप्पणींवर, "मी डॉक्टरांचा उल्लेख केला, परब ते डॉक्टरांवरही दावा करणार का?" उद्या मुख्यमंत्र्यांना भेटून CBI चौकशीची मागणी करणार असल्याचे सांगत, "माझी महाराष्ट्रात मानहानी झाली," असे ते म्हणाले.
"तू आधी सांग, बकरे किती कापले?" आणि "राजीनामा दे, तुझ्या बापाचं आहे?" असे विचारत कदम यांनी अनिल परबांवर हल्ला चढवला. "हे सुडाचे राजकारण आहे. योगेश कदमला पाडण्यासाठी प्रयत्न केले, पण तो नाकावर टिच्चून आला असे म्हणत त्यांनी पक्ष अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. "एखादा आमदार आरोप करतो आणि अध्यक्ष बघत राहतो? हे कधी पाहिले नाही," असे ते म्हणाले..
एकनाथ शिंदे यांच्या गप्प राहण्यावर कदम यांनी, "त्यांना मान्य आहे ही गोष्ट. त्यांनी मला फोन केला होता. मी पक्षाचा सिनियर नेता आहे," असे म्हटले. "आमच्या कोणत्याही पुतण्याने आत्महत्या केली नाही. हा बदनामीचा प्रयत्न आहे. भाड कोणी खाल्ले हे महाराष्ट्राला माहिती. भडखाऊ कोण हे सर्वांना माहीत. नेत्यांना संपविण्यासाठी भाड खाल्ले, अपक्षांना मंत्री केले," असे आरोप केले.
