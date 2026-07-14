/महिला डॉक्टरला मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे जामीनावर सुटला; 18 गुन्हे दाखल असताना 6 दिवसात जेलधून बाहेर आला

Ramesh Mhatre Dombivli Case: कल्याण डोंबिवलीतील मारकुटा नगरसेवक रमेश म्हात्रे 6 दिवसात जेमधून बाहेर आला आहे. महिला डॉक्टरला मारहाण केल्या प्रकरणी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्याच्या 3 साथीदारांना डोंबिवली पोलिसांनी अटक केली होती. आरोपी मारकुट्या रमेश म्हात्रेला जामीन मंजूर झाला आहे. आरोग्याचं कारण देत 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्याला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. रमेश म्हात्रेवर आधीच 18 गुन्हे दाखल असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
रमेश म्हात्रेच्या जामीन अर्जावर आज न्यायालयात युक्तीवाद झाला. दोन्ही पक्षाच्या वकीलांनी आपली बाजू मांडली. वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर करण्याची मागणी म्हात्रेच्या वकिलाने केली, तर म्हात्रे राजकीय स्थरातील व्यक्ती असून त्याला जामीन मिळाल्यास पुराव नष्ट केले जाऊ शकताता, असा युक्तीवाद सरकारी वकिलाने केला अखेर कोर्टाने त्याला जमीन मंजूर केला आहे.
रमेश म्हात्रेला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर करताना पोलिसांनी आरोपीऐवजी विशेष दर्जाच्या व्यक्तीप्रमाणे वागणूक दिल्याचा आरोप वकिलांनी केला आहे. न्यायालयाचे दालन आणि मार्गिका रिकाम्या करून वकिलांना धक्काबुक्की आणि दमदाटी करण्यात आल्याने वकील आणि नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. केडीएमसी रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणानंतर शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्याविरोधात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला होता.
6 जुलै रोजी ठाण्यातील शास्त्री नगर माहापालिका रुग्णालयात शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांनी दोन डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. रमेश म्हात्रे यांनी कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना बेदम मारहाण केल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. एका गर्भवती महिलेला उपचारासाठी दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी केली होती. नवजात बाळाला जन्मानंतर लगेचच एनआयसीयू (NICU) बेडची आवश्यकता असेल, परंतु तो उपलब्ध नव्हता यामुळे दुसऱ्या रुग्णालयात दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावरुनच रमेश म्हात्रे याने रुग्णालायात राडा घालत डॉक्टरांना मारहाण केल्याचे समजते.
कल्याण-डोंबिवली येथील शिवसेना नगरसेवकाकडून डॉक्टरला झालेल्या मारहाणीचा सांगलीमध्ये निषेध करण्यात आला आहे. समितीतील डॉक्टरांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करत नगरसेवकाकडून झालेल्या मारहाणीचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे.नगरसेवक म्हात्रे यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे,अशी मागणी देखील यावी डॉक्टरांकडून करण्यात आली आहे.त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या वर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत राज्य सरकारने खडक भूमिका घ्यावी अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली आहे.