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महिला डॉक्टरला मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे जामीनावर सुटला; 18 गुन्हे दाखल असताना 6 दिवसात जेलधून बाहेर आला

कल्याण डोंबिवलीतील मारकुट्या नगरसेवकाला जामीन मिळाला आहे.  रमेश म्हात्रे याने महिला डॉक्टरला मारहाण केली होती. रमेश म्हात्रे याचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 14, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:06 PM IST
महिला डॉक्टरला मारहाण करणारा नगरसेवक रमेश म्हात्रे जामीनावर सुटला; 18 गुन्हे दाखल असताना 6 दिवसात जेलधून बाहेर आला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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