डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी पाचवी अटक, सीसीटिव्हीत दिसणाऱ्या 'त्या' महिलेला अटक

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अटक करण्यात आली होती. इतकंच नव्हे तर, आता या प्रकरणात सीसीटीव्हीत दिसणाऱ्या महिला आरोपीलाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणातील ही पाचवी अटक आहे.
डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर-नर्स मारहाण प्रकरणात नवे वळण आले आहे. उच्च न्यायालयाने रमेश म्हात्रे आणि इतर तीन आरोपींचा जामीन रद्द केल्यानंतर पोलिसांनी धडक कारवाई करत या प्रकरणातील पाचव्या आरोपीला अटक केली आहे. पाचवी आरोपी साधना कारंडे या उपचार घेत असलेल्या प्रियांका उधमाळेची आई आहेत. यांना काल रात्री पोलिसांनी अटक केल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मारहाणीच्या घटनेतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये साधना कारंडे दिसत असल्याने तिच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी तिला नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र मुलीवर रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याने अटकेची कारवाई थांबवण्यात आली होती. मात्र हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर पोलिसांनी तिला राहत्या घरातून ताब्यात घेतले आहे.
प्रियांकाला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर साधना कारंडे हिला आज न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. डॉक्टर-नर्स मारहाण प्रकरणात हायकोर्टाच्या कठोर भूमिकेमुळे तपासाला वेग आला असून आरोपींवरील कारवाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी पालिकेच्या रुग्णालयातील तीन डॉक्टरांना मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले शिवसेनेचे विद्यमान नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना दिलेला जामीन रद्द केला. कल्याण येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने म्हात्रे यांना जामीन मंजूर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाची उच्च न्यायालयाने आज स्वतःहून दखल घेतली.
डोंबिवलीमधील डॉक्टर मारहाण प्रकरणातील आरोपी रमेश म्हात्रेचा जामीन उच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलाय. तसेच आज संध्याकाळी 5पर्यंत रमेश म्हात्रेनं पोलिसांना शरण जावं, अन्यथा त्यांच्या मालमत्तांवर टाच आणली जावी,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.