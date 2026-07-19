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डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी पाचवी अटक, सीसीटिव्हीत दिसणाऱ्या 'त्या' महिलेला अटक

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात 6 जुलै रोजी डॉक्टरांना मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणात नगरसेवक रमेश म्हात्रेला अटक करण्यात आली होती. इतकंच नव्हे तर, आता या प्रकरणात सीसीटीव्हीत दिसणाऱ्या महिला आरोपीलाही पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणातील ही पाचवी अटक आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:08 PM IST
डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी पाचवी अटक, सीसीटिव्हीत दिसणाऱ्या 'त्या' महिलेला अटक
Image Credit: Ramesh Mhatre news Fifth accused arrested in the doctor assault case

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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डोंबिवली डॉक्टर मारहाण प्रकरणी पाचवी अटक, सीसीटिव्हीत दिसणाऱ्या 'त्या' महिलेला अटक
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