Marathi News
'...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली', भाजप प्रवेशानंतर 'मुळशी पॅटर्न'मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

मनसेचे चित्रपट सेनेचे उपाध्यक्ष रमेश परदेशी यांनी राज ठाकरे यांची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 19, 2025, 06:14 PM IST
Ramesh Pardeshi  : ‘मुळशी पॅटर्न’ चित्रपटातून प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेला अभिनेता रमेश परदेशी उर्फ पिट्या भाईने अखेर मनसेचा झेंडा सोडत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत त्याने अधिकृतरित्या भाजप प्रवेश केला.

यावेळी रमेश परदेशी यांनी भाजपात येण्यामागील कारणे, राज ठाकरेंशी असलेल्या नात्याबाबत तसेच मनसेसोबतच्या पूर्वीच्या प्रवासाविषयी स्पष्टपणे मत मांडले.

भाजपात का आलो? 

रमेश परदेशी म्हणाले की, 'मागील 18 ते 20 वर्षे मी मनसेच्या माध्यमातून मराठी कलाकार आणि मराठी चित्रपटांसाठी काम करत होतो. मात्र ही मदत अधिक व्यापक स्वरूपात व्हावी, यासाठी आता सत्ताधारी पक्षाशी जोडणे आवश्यक वाटले. त्यामुळे मी भाजपात आलो.

तसेच त्यांनी सांगितले की सत्तेत असलेल्या पक्षाचा प्रभाव, उपलब्ध संसाधने आणि कार्यक्षमता लक्षात घेता मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल.

राज ठाकरेंनी सुनावलं

रमेश परदेशी यांनी राज ठाकरेंसोबतचा एक प्रसंगही शेअर केला. ते म्हणाले, 'राज ठाकरेंनी मला एकदा सुनावलं. राग मला अजिबात आला नाही, पण धक्का बसला. कारण मी बालपणापासून आरएसएस स्वयंसेवक आहे हे कधीच लपून नव्हते. माझ्या पोस्टवर ‘संघशक्ती युगेयुगे’ एवढंच लिहिलं होतं. कोणत्या संदर्भात ते माझ्यावर नाराज झाले, हे आजही स्पष्ट नाही.'

पुढे ते म्हणाले की, 'त्या दिवशी राज ठाकरेंनी मला आदेश दिला. इकडे राहा किंवा तिकडे. मग मी माझ्या विचारांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला.' भाजपात प्रवेश करूनही रमेश परदेशी यांनी राज ठाकरेंबाबत आदर व्यक्त केला आहे. 'राज ठाकरे हे माझं पहिलं प्रेम आहेत. त्यांच्यावर प्रेम करणारे लाखो लोक आहेत आणि मी त्यांच्यातलाच एक आहे. पक्ष वेगळा असला तरी त्यांच्याबद्दलचा आदर कायम राहील.'

...म्हणून भाजपमध्ये प्रवेश

भाजप प्रवेशानंतर रमेश परदेशी यांनी सांगितले की, 'मी लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे. गेली अनेक वर्षे मनसे व राज ठाकरेंसोबत काम केले, पण बदललेल्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहता मराठी कलाकार आणि मराठी चित्रपटांना योग्य न्याय मिळावा म्हणून मोठ्या व्यासपीठाची गरज होती. संघाचे संस्कार मला वारंवार खुणावत होते. त्यामुळे मी जाहीरपणे भाजपात प्रवेश केला'.

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश कणखरपणे चालवत आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या मदतीने मी मराठी कलाविश्वातील प्रश्न आणि अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवूनच मी हा निर्णय घेतला आहे असं त्यांनी सांगितलं. 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Ramesh Pardeshi BJP entryMulshi Pattern actor politicsMarathi cinema support BJPRaj Thackeray and Ramesh Pardeshi

