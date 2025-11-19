'...म्हणून मी राज ठाकरेंची साथ सोडली', भाजप प्रवेशानंतर 'मुळशी पॅटर्न'मधील पिट्याभाई यांचा खुलासा

Ramesh Pardeshi : ‘मुळशी पॅटर्न’ चित्रपटातून प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेला अभिनेता रमेश परदेशी उर्फ पिट्या भाईने अखेर मनसेचा झेंडा सोडत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत त्याने अधिकृतरित्या भाजप प्रवेश केला.
यावेळी रमेश परदेशी यांनी भाजपात येण्यामागील कारणे, राज ठाकरेंशी असलेल्या नात्याबाबत तसेच मनसेसोबतच्या पूर्वीच्या प्रवासाविषयी स्पष्टपणे मत मांडले.
रमेश परदेशी म्हणाले की, 'मागील 18 ते 20 वर्षे मी मनसेच्या माध्यमातून मराठी कलाकार आणि मराठी चित्रपटांसाठी काम करत होतो. मात्र ही मदत अधिक व्यापक स्वरूपात व्हावी, यासाठी आता सत्ताधारी पक्षाशी जोडणे आवश्यक वाटले. त्यामुळे मी भाजपात आलो.
तसेच त्यांनी सांगितले की सत्तेत असलेल्या पक्षाचा प्रभाव, उपलब्ध संसाधने आणि कार्यक्षमता लक्षात घेता मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अधिक प्रभावीपणे काम करता येईल.
रमेश परदेशी यांनी राज ठाकरेंसोबतचा एक प्रसंगही शेअर केला. ते म्हणाले, 'राज ठाकरेंनी मला एकदा सुनावलं. राग मला अजिबात आला नाही, पण धक्का बसला. कारण मी बालपणापासून आरएसएस स्वयंसेवक आहे हे कधीच लपून नव्हते. माझ्या पोस्टवर ‘संघशक्ती युगेयुगे’ एवढंच लिहिलं होतं. कोणत्या संदर्भात ते माझ्यावर नाराज झाले, हे आजही स्पष्ट नाही.'
पुढे ते म्हणाले की, 'त्या दिवशी राज ठाकरेंनी मला आदेश दिला. इकडे राहा किंवा तिकडे. मग मी माझ्या विचारांसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला.' भाजपात प्रवेश करूनही रमेश परदेशी यांनी राज ठाकरेंबाबत आदर व्यक्त केला आहे. 'राज ठाकरे हे माझं पहिलं प्रेम आहेत. त्यांच्यावर प्रेम करणारे लाखो लोक आहेत आणि मी त्यांच्यातलाच एक आहे. पक्ष वेगळा असला तरी त्यांच्याबद्दलचा आदर कायम राहील.'
भाजप प्रवेशानंतर रमेश परदेशी यांनी सांगितले की, 'मी लहानपणापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा स्वयंसेवक आहे. गेली अनेक वर्षे मनसे व राज ठाकरेंसोबत काम केले, पण बदललेल्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहता मराठी कलाकार आणि मराठी चित्रपटांना योग्य न्याय मिळावा म्हणून मोठ्या व्यासपीठाची गरज होती. संघाचे संस्कार मला वारंवार खुणावत होते. त्यामुळे मी जाहीरपणे भाजपात प्रवेश केला'.
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश कणखरपणे चालवत आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या मदतीने मी मराठी कलाविश्वातील प्रश्न आणि अडचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ या तत्त्वावर विश्वास ठेवूनच मी हा निर्णय घेतला आहे असं त्यांनी सांगितलं.