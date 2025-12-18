English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 18, 2025, 08:53 PM IST
फलटणमध्ये पुन्हा एकदा निंबाळकर विरुद्ध निंबाळकर लढत, कोण मारणार बाजी?

तुषार तपासे झी 24 तास सातारा  : फलटण नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा निंबाळकर विरुद्ध निंबाळकर लढत पहायला मिळत आहे. माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यातील वाद सर्वश्रुत आहे. अनेक वर्षांपासून हे दोघेही एकमेकांचे कट्टर विरोधक आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेनंतर आता फलटण नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हा सामना सुरू झाला आहे.

 साताऱ्याच्या फलटण तालुक्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते रामराजे नाईक निंबाळकर आणि भाजपचे नेते रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यातील वाद सर्वश्रूत आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये विस्तवही जात नाही हा फलटणच्या राजकारणाचा इतिहास आहे. या ना त्या कारणाने नेहमीच दोन्ही नेते आमनेसामने उभे ठाकत असतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर आता फलटण नगरपालिकेच्या निवडणुकीत हे दोन्ही नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.

रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचे बंधू समशेरसिंह हे भाजपकडून नगराध्यक्ष पदासाठी उभे आहेत. तर त्यांच्या विरोधात माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांचे चिरंजीव अनिकेतराजे शिंदेसेनेकडून नगराध्यक्ष पदाच्या रिंगणात आहेत. या प्रचारात रामराजे निंबाळकर यांनी महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून रणजितसिंह निंबाळकरांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. 

तर रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा राजकारण हे गलिच्छ असल्याचं म्हणत राणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी रामराजेंवर पलटवार केला आहे.  फलटण नगरपालिकेच्या प्रचारात रामराजेंच्या मुलासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभा घेतली..या सभेत एकनाथ शिंदे यांनी महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांवर दबाव आणल्याचा आरोप करत नाव न घेता रणजिंतसिंह निंबाळकरांना इशारा दिला आहे. 

तर दुसरीकडे रणजितसिंह निंबाळकरांच्या भावाच्या प्रचारासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी फलटणमध्ये सभा घेतलीय. यावेळी बोलताना डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रणजितसिंह निंबाळकरांचा दूरान्वयेही संबंध नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. फलटणमधील पारंपरिक राजकीय विरोधक रामराजे निंबाळकर आणि रणजीतसिंह निंबळकर नगरपंचायतीच्या निवडूकीत पुन्हा एकदा एकमेकांविरोधात उभे ठाकलेत..  आरोपप्रत्यारोपांच्या जोरदार फैरी सुरूच आहेत. आणि त्यामुळेच फलटण निवडणुकीकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ramraje naik nimbalkarRanjitsinh naik NimbalkarSatara newsPhaltanelection

