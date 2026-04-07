नागपुरात चाललंय काय? मंदिराबाहेर चप्पलेची अदलाबदल झाल्याने तरुणाचा खून; रात्री चौघे आले अन्...

Napur Crime News: एखाद्या किरकोळ कारणावरुन तुम्ही भांडण झाल्याचं ऐकलं असेल किंवा वाचलं असेल पण केवळ मंदिराबाहेर चप्पलची अदला-बदल झाल्याने एकाची हत्या झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नेमकं घडलं काय पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 7, 2026, 12:50 PM IST
18 वर्षीय तरुणाने गमावला प्राण, आरोपी अटकेत

Napur Crime News: नागपुरमधील रामटेक तालुक्यातील सोनेघाट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या चौघान परिसरातील सोना ब्रिक्स वीट भट्टीवर झालेल्या वादातून 18 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. ही धक्कादायक घटना रविवार रात्री घडली आहे. या प्रकरणी रामटेक पोलिसांनी काही तासांत चार आरोपींना अटक केली आहे.

वाद वाढत गेला

मृत 18 वर्षीय तरुणाचे नाव समीर राजू ध्रुव असं असून तो मूळचा छत्तीसगडमधील बडोदाबाजार येथील ढाबाडीमधील राहणारा होता. मिळालेल्या माहितीनुसार रामनवमी निमित्त 26 मार्च रोजी काही तरुण रामटेक गडमंदिर येथे दर्शनासाठी गेले होते. यावेळी मंदिराबाहेर ठेवलेल्या चपलांपैकी एका तरुणाने दुसऱ्याची चप्पल परिधान केल्याने गैरसमज निर्माण झाला. दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर संबंधित तरुणांमध्ये वाद सुरू झाला. हा वाद पुढे वाढत गेला आणि रविवारी रात्री विकोपाला गेला.

नक्की वाचा >> पुणे हादरलं! 11 महिन्याच्या मुलाला आईनेच सिमेंट ओट्यावर आपटून संपवलं; कारण ऐकून पोलिसही सुन्न

दारुच्या नशेत हल्ला

दारूच्या नशेत असलेल्या चार तरुणांनी संतापाच्या भरात समीर ध्रुववर विटा व काठ्यांनी हल्ला चढवला. यात तो गंभीर जखमी झाला. घटनास्थळी उपस्थित नागरिकांनी त्याला तात्काळ रामटेक उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्याला मृत घोषित केले.

पोलीस घटनास्थळी पोहोचले

घटनेची माहिती मिळताच रामटेक पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला. पोलीस निरीक्षक अरविंदकुमार कतलाम यांच्या मार्गदर्शनात पोलिसांनी तत्पर कारवाई करत अवघ्या काही तासांत चारही आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून किरकोळ वादातून झालेल्या या हत्येने खळबळ उडाली आहे.

आंबा घाटात मित्रानेच मित्राला संपवलं; अंगावर काटा आणणारा घटनाक्रम

रत्नागिरीच्या आंबा घाटातून एक धक्कादायक आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना समोर आली आहे. ज्या मित्रावर जीवापाड प्रेम केलं, त्याच मित्राने सुधीर यादव या तरुणाचा घात केला आहे. 'मैत्रीसाठी दारू ठरली कर्दनकाळ' असं म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. सातारा जिल्ह्यातील सुधीर अर्जुन यादव हा तरुण काही दिवसांपूर्वी आंबा घाटात अत्यंत गंभीर जखमी अवस्थेत आढळला होता. त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा अपघात वाटत असतानाच पोलीस तपासात मात्र अंगावर शहारे आणणारे वास्तव समोर आले आहे.

पोलिसांनी केलेल्या सखोल चौकशीत सुधीरचा मित्र आशिष शांताराम भावके यानेच त्याचा खून केल्याचे उघड झाले आहे. मद्यधुंद अवस्थेत असताना किरकोळ वादातून आशिषने रागाच्या भरात सुधीरला कारची जोरदार ठोकर दिली. या धडकेमुळेच नंतर सुधीरचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी आशिष भावके याला बेड्या ठोकल्या आहेत. सोमवारी त्याला रत्नागिरीतील देवरुख न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. शुल्लक वाद आणि नशेच्या विळख्याने एका तरुणाचा बळी घेतला असून या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ramteknapurcrime newsfootwear exchange

इतर बातम्या

Video: अंपायरने चोरले RCB संघाचे पाणी? रजत पाटीदार आणि दिने...

स्पोर्ट्स