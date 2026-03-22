'ताकद नाही राहिली म्हणत भोंदूबाबा अशोक खरात रडला', नाशिक पोलिसांच्या पॅटर्नची राज्यभरात चर्चा

Ashok Kharat First Reaction After Arrest : अशोक खरातला लैंगिक अत्याचार प्रकरणामुळे नाशिक पोलिसांनी अटक केली आहे. SIT चौकशी सुरु असून आजचा तिसरा दिवस आहे. या चौकशीनंतर अशोक खरातने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 09:36 PM IST
राज्यभरात महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या भोंदूबाबा अशोक खरातची चर्चा आहे. अशोक खरातविरोधात आतापर्यंत तीन गुन्हे नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. अशोक खरात विरोधात SIT स्थापन केली असून या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. SIT चौकशीनंतर अशोक खरातने पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. भोंदूबाबा अशोक खरातने महिलांना फसवल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.  

नाशिकचा भोंदू बाबा आणि अंकशास्त्रज्ञ अशोक खरात याला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर, पोलीस कोठडीत त्याचा सुरुवातीचा तोरा उतरल्याची माहिती समोर आली आहे. अखेर भोंदू अशोक खरात म्हणाला 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला आहे. नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' हा आहे नाशिक पोलिसांचा पॅटर्न. माझी आता ताकद राहिली नाही असं म्हणत अशोक खरात रडल्याची माहिती समोर आली आहे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 तपासादरम्यान जेव्हा पोलिसांनी खरातची कडक उलटतपासणी सुरू केली, तेव्हा तो सुरुवातीला संतापला होता. डोळे मोठे करून आणि थरथर कापत तो मोठ्या आवाजात "घोर अपराध... घोर अपराध..." असे ओरडू लागला आणि त्याने पोलिसांना "तुमच्यावर कोप होईल" असा शापही दिला होता.

(हे पण वाचा - पाण्यात व्हायग्रा, तू माझी राधा... लैंगिक अत्याचारामध्ये अकडलेला भोंदूबाबा अशोक खरातबाबत 10 मोठे खुलासे) 

 

पोलीसी खाक्या दाखवला अन्

मात्र, नाशिक पोलिसांनी जेव्हा आपला 'खाक्या' दाखवला, तेव्हा खरातचा सर्व अहंकार गळून पडला. पोलिसांच्या कडक चौकशीमुळे त्याला चांगलाच घाम फुटला आणि तो रडू लागल्याची माहिती आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोठडीत असताना खरातने "आता माझ्यात ताकद राहिली नाही" असे म्हणत हतबलता व्यक्त केली. जो माणूस बाहेर स्वतःला दैवी शक्तीचा धनी आणि 'कॅप्टन' म्हणवून घ्यायचा, तोच कोठडीत पूर्णपणे खचलेला पाहायला मिळाला. चौकशीत सहकार्य टाळण्यासाठी त्याने काही काळ मौनव्रत धारण करण्याचाही प्रयत्न केला होता, मात्र तपासात नवनवीन धक्कादायक माहिती (उदा. पेनड्राइव्हमधील ५८ पेक्षा जास्त अश्लील व्हिडिओ) समोर येत असल्याने त्याची अडचण वाढली आहे.

(हे पण वाचा - अशोक खरातची कोठडीतूनही पोपटपंची सुरुच, पोलिसांना सांगितलं भविष्य) 

गुन्हा आज भोंदू अशोक खरातवर तिसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. लैंगिक शोषण प्रकरणात भोंदू अशोक खरात अटकेत आहे. या प्रकरणाची कसून चौकशी केली जात आहे. 

काय आहे प्रकरण?

एका 35 वर्षीय महिलेने खरातवर वारंवार बलात्कार केल्याची तक्रार नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिसांत नोंदवली. पूजाविधीच्या बहाण्याने आणि गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. दैवी शक्तीचा दावा करून, मंत्र-तंत्र आणि संमोहन (Hypnosis) करून महिलांचे शोषण केल्याचा आणि 'जादूटोणा' कायद्यांतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. 

तपासातील धक्कादायक खुलासे

100 पेक्षा जास्त अश्लील व्हिडिओ: पोलिसांना खरातच्या लॅपटॉप आणि पेनड्राईव्हमध्ये सुमारे १०० आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडले आहेत. यात साधारण 58 वेगवेगळ्या महिलांचे शोषण झाल्याचा प्राथमिक संशय असून, कार्यालयातील छुप्या कॅमेऱ्यांच्या मदतीने हे चित्रण केल्याचे समोर आले आहे.
प्रचंड संपत्ती: खरातकडे सुमारे 150 ते 200 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यात नाशिकमधील 30 एकर जमीन, सिन्नरमधील फार्महाऊस आणि सुमारे १ कोटी रुपयांचे ऑफिस अशा अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे. त्याच्या घरातून पोलिसांनी एक पिस्तूल, जिवंत काडतुसे आणि 6.5 लाख रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

