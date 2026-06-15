/छत्रपती संभाजीनगरात रेशनिंगच्या काळ्याबाजाराचा पर्दाफाश, गरोदर मातांसाठीच्या पोषण आहारावर माफियांचा डल्ला

छत्रपती संभाजीनगरात रेशनिंगच्या काळ्याबाजाराचा पर्दाफाश झालाय. किराडपुरातील एका गोदामात साठवून ठेवलेलं रेशनिंगचं धान्य पोलिसांनी छापा टाकत जप्त केलंय. गरोदर मातांसाठी दिला जाणारा पोषण आहारही या माफियांच्या गोदामात सापडलाय. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार इस्लाम पक्षात असलेला माजी नगरसेवक असल्याचे पुढं आले आहे... त्यामुळं संभाजीनगरचं राजकारणही तापलंय.
छत्रपती संभाजीनगरात रेशनिंगचा काळाबाजार
17 लाखांचं धान्य जप्त, तिघांना बेड्या
'इस्लाम'च्या नेत्याचा कारनामा, विरोधकांचा सत्ताधा-यांवर निशाणा
छत्रपती संभाजीनगरच्या किराडपुरा भागातून पोलिसांनी धान्याचा मोठा साठा जप्त केलाय... हे सर्व धान्य रेशनिंगचं आहे...या सोबतच इथं गरोदर माता आणि बालकांसाठी दिल्या जाणा-या पोषण आहाराची पाकिटेही सापडली आहेत...छाप्यादरम्यान पोलिसांनी शेकडो धान्याची पोती जप्त केलीत...याची किंमत जवळपास 17 लाख रुपये इतकी आहे... पोषण आहाराची एक किलोची पाकिटे फोडून ती गोण्यांमध्ये भरत असतानाच पोलिसांनी ही धाड टाकलीये
रेशनिंगच्या काळाबाजारातील मुख्य आरोपी इस्लाम पार्टीचा कलिम कुरेशी हा आहे....तो सध्या फरार आहे...याच कलीम कुरेशीच्या माणसांनी महापालिका निवडणुकीदरम्यान इम्तियाज जलीलांवर हल्ला केल्याचा आरोप आहे...तसेच त्याच्यावर आधीही रॉकेट, गुटखा तस्करीचे गुन्हे दाखल आहेत...सत्ताधा-यांनी कलिमवर मकोका अंतर्गत कारवाई करणार असल्याचं सांगितलंय...तर कलिम कुरेशीला अतुल सावेंचा पाठिंबा असल्याचा आरोप अंबादास दानवेंनी केलाय. यावरून उबाठा नेते अंबादास दानवे यांनी थेट ओबीसी मंत्री अतुल सावेवर हल्लाबोल केलाय , कलीम कुरेशी हा अतुल सावे यांचा माणूस आहे कुरेशीला अतुल सावे सांभाळतात आणि मी हे पुराव्यानिशी सिद्ध करू शकतो असा अंबादास म्हणाले त्यामुळे कुरेशीवर कारवाई करताना ही पाळमुळेही खोदून काढण्याची गरज अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केली.
आता पोलिसांच्या या कारवाईनंतर राजकारण सुरू झाले आहे नेते एकमेकांवर आरोप करत आहे मात्र या सगळ्यात गोरगरिबांचा अन्न पळवणारी ही टोळी ही आता पोलिसांकडून उघड झाली आहे , त्यामुळे राजकारण सुरू राहील मात्र या गोर गरिबांच्या ताटातील अन्न पळवणाऱ्या लोकांवरही कठोर कारवाई करण्याची तितकीच गरज आहे.
आरोपी कलिम कुरेशीच्या राजकीय कनेक्शनमुळे आरोपांचं राजकारण सुरु झालंय...हे राजकारण सुरूच राहील पण गोरगरिबांच्या ताटातील अन्न पळवणा-या लोकांवरही तातडीने कठोर कारवाई होणे गरजेचं आहे...त्य़ाशिवाय इतर गुन्हेगारांना चाप बसणार नाही...