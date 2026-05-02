महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध जिल्हा मोठ्या संकटात; शेती,पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्र संकटात, कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया हादरला

पर्यटनसाठी प्रसिद्ध असलेला महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्हा मोठ्या संकटात सापडला आहे. शेती,पर्यटन आणि वाहतूक क्षेत्र संकटात सापडले आहे.  बागायतदारांसह व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: May 2, 2026, 10:55 PM IST
रत्नागिरी झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकण म्हणजे स्वर्ग. पर्यटनामुळे रत्नागिरी जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय जिल्हा आहे. याशिवाय रत्नागिकीचा हापूस आंबा जगप्रसिद्ध आहे.  निळाशार समुद्र आणि हापूसच्या सुगंधाने जगभर ओळखले जाणारे कोकण सध्या एका भीषण आर्थिक चक्रव्यूहात अडकले आहे. एकीकडे आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेली गॅस टंचाई आणि दुसरीकडे 37-41 अंशांच्या पार गेलेला पारा,अशा दुहेरी संकटाने कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा पायाच हादरवून टाकला आहे.शेती,पर्यटन आणि वाहतूक ही तिन्ही प्रमुख क्षेत्रे कोलमडली असून कोकणची अर्थव्यवस्था सध्या 'व्हेंटिलेटर'वर असल्याचे चित्र दिसत आहे.

पर्यटनाला घरघर,हॉटेल व्यवसायावर संकट

कोकणच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचा वाटा सर्वाधिक आहे. मात्र,आखाती युद्धामुळे उद्भवलेल्या गॅस टंचाईचा मोठा फटका हॉटेल उद्योगाला बसला आहे.जवळपास ५० टक्के हॉटेल व्यवसायाला यामुळे घरघर लागली असून मेनू कार्डमधील अनेक पदार्थ गायब झाले आहेत.त्यातच वाढत्या उष्णतेमुळे पर्यटकांनी समुद्रकिनाऱ्यांकडे पाठ फिरवल्याने ऐन हंगामात शुकशुकाट पसरला आहे.परिणामी, कोट्यवधींच्या उलाढालीला मोठा ब्रेक लागला आहे.

वाहतूकदारांची चाके रुतली

पर्यटकांची संख्या घटल्याचा थेट परिणाम स्थानिक वाहतूक व्यवसायावर झाला आहे. तासनतास वाट पाहूनही रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना ग्राहक मिळेनासे झाले आहेत.गाड्यांचे हप्ते कसे भरायचे आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, या चिंतेत व्यावसायिक अडकले आहेत.

आंबा-काजूचा मोहर करपला

कोकणच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा आंबा आणि काजू पिकावर असते. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा परिस्थिती गंभीर आहे. ४१ अंश सेल्सिअस तापमानामुळे आंबा आणि काजूचा मोहर करपून गेला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा केवळ २० टक्केच पीक हाती लागल्याने बागायतदार हवालदिल झाले आहेत. अवकाळी पाऊस आणि कडक उन्हाळा यांनी शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे.

मदतीचा 'ऑक्सिजन' मिळणार का?

युद्ध आणि निसर्गाची वक्रदृष्टी या दुहेरी कात्रीत कोकणचा आर्थिक कणा पार मोडून पडला आहे. संकटात सापडलेल्या या पर्यटन आणि कृषी प्रधान प्रदेशाला आता सरकार मदतीचा 'ऑक्सिजन' देऊन पुन्हा उभे करणार का, हाच खरा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच ‘हर घर नल’ योजनेचा पर्द...

महाराष्ट्र बातम्या