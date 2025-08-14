English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गणपतीपुळेला जाण्याचा विचार करत आहात? मग आधी ही बातमी वाचा; कपड्यासंदर्भात नियम लागू

येत्या काही दिवसांमध्ये गणेशोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्रातील गणेश मंदिरात भाविकांची रीघ लागणार आहे. अशातच गणपतीपुळे गणेश मंदिराला तुम्ही भेट देणार असाल तर आधी ही बातमी वाचा. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 14, 2025, 07:29 AM IST
ratnagiri ganpatipule temple

Ganpatipule Temple Dress Code : कोकणातील प्रसिद्ध तीर्थश्रेत्र आणि लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या गणपतीपुळे गणपती मंदिरासंदर्भात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे, अशात मंदिर प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध मंदिरात ड्रेसकोड लागू करण्यात येत असताना आता गणपतीपुळे मंदिरात ड्रेसकोड लागू झाला आहे.  (ratnagiri ganpatipule temple dress code news Ganeshotsav 2025)

मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरात 30 जानेवारी 2025 पासून ड्रेसकोड लागू करण्यात आला. आता गणपतीपुळे मंदिरात तुम्ही जाणार असाल तर आधी कपड्यासंदर्भातील हा नियम जाणून घ्या.  कोकणातील प्रसिद्ध निसर्गरम्य आणि समुद्र किनारी वसलेले हे मंदिर कायम भाविकांची गर्दी इथे पाहिला मिळते. समुद्र किनारा लागून असल्याने मंदिरात अनेक भाविक तोडक्या कपड्यामध्ये दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे मंदिर प्रशासनाने भाविकांसाठी वेशभूषा नियमावली जाहीर केली आहे. 

बुधवार 13 ऑगस्ट 2025 मंदिर प्रशासनाने मुख्य प्रवेशद्वारावर वस्त्र संहितेबाबत फलक लावला असून यातून तोकडे कपडे, ढोपराच्या वर असलेले, चित्रविचित्र ड्रेस, शॉर्टस, आंघोळीसाठी पाण्यात वापरणारे ड्रेस यासाठी मनाई करण्यात येणार असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. केवळ महिलाच नाही तर पुरुषांसाठीही वस्त्र संहिता लागू आहे. यामध्ये दहा वर्षाखालील मुलांसाठी सूट देण्यात येणार आहे. भाविकांनी याची दखल घेऊन त्याचे पालन करूनच दर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन देवस्थान प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

ही वस्त्र संहिता काही दिवसातच लागू केली जाणार आहे. येथे आलेल्या भक्ताला मंदिराच्या प्रवेशदारातून दर्शन न घेताच परत जावे लागू नये, यासाठी भाविकांनी याबाबत काळजी घ्यावी, यासाठी देवस्थान प्रशासनामार्फत आतापासूनच प्रबोधनात्मक फलक लावले आहेत. हा नियम सक्तीचा नसून, मंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी केलेली एक विनंती असल्याचे मंदिर व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून गणपतीपुळे मंदिरात ड्रेस कोड लागू करण्यासंदर्भात नियमावली तयार केली जात होती. आता त्यांनी फलक लावून भाविकांना आवाहन केलं आहे. 

या फलकामध्ये भक्त व पर्यटक बंधू-भगिनींना आवाहन केले आहे की, आपण गणपतीपुळे धार्मिक स्थळाला भेट देण्यासाठी आला आहात. स्वयंभू गणेशाच्या आशीर्वादाने आपले कार्य सिद्धीस जाते. तरी दर्शनाला येणार्‍या सर्वांनी मंदिर परिसरात वावरताना आपला पेहराव हा आपल्या भारतीय हिंदू परंपरेला साजेसा, सुसंस्कृत व शुचिर्भूत असावा, जेणेकरून आपल्या देवतेचे दर्शन करायला जाताना परिसरातील वातावरण, सांस्कृतिक वारसा व परिसराचे पावित्र्य टिकवणारा असेल.

FAQ

1. गणपतीपुळे मंदिरात ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय कधी घेण्यात आला?

मंदिर प्रशासनाने बुधवार, 13 ऑगस्ट 2025 रोजी वस्त्र संहितेबाबत फलक लावून ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. हा नियम काही दिवसांतच लागू होणार आहे.

2. गणपतीपुळे मंदिरात कोणत्या प्रकारच्या कपड्यांना बंदी आहे?

तोडके कपडे, ढोपराच्या वर असलेले कपडे, चित्रविचित्र ड्रेस, शॉर्टस आणि आंघोळीसाठी पाण्यात वापरले जाणारे ड्रेस यांना मंदिरात बंदी आहे.

3. वस्त्र संहिता कोणासाठी लागू आहे?

वस्त्र संहिता पुरुष आणि महिला दोघांसाठी लागू आहे. मात्र, १० वर्षांखालील मुलांना यातून सूट देण्यात आली आहे.

4. हा ड्रेसकोड सक्तीचा आहे का?

नाही, हा नियम सक्तीचा नाही. मंदिराचे पावित्र्य राखण्यासाठी ही मंदिर प्रशासनाची विनंती आहे.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीपमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

