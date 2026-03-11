खवैय्यांचा हिरमोड होणार? यंदा हापूस उत्पादनात तब्बल 80% घट तर उरलेले आंबे...

Hapus Mango: कोकणातील आंबा म्हटलं की सर्वप्रथम आठवण येते ती रत्नागिरीच्या प्रसिद्ध हापूसची. मात्र यंदाच्या हंगामात परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली दिसत आहे. हवामानातील अनियमित बदल, कडाक्याची थंडी आणि मोहरावर झालेला परिणाम यामुळे हापूस उत्पादनात मोठी घट झाल्याची माहिती बागायतदारांकडून मिळत आहे. परिणामी बाजारात येणाऱ्या आंब्याच्या पेट्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. याचा परिणाम व्यापाऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत सर्वांवर होऊ लागला आहे. सध्या बाजारात हापूस कमी प्रमाणात दिसत असल्याने आंबा प्रेमींमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
यंदा कोकणातील आंबा बागांमध्ये सुरुवातीला मोहर चांगल्या प्रमाणात दिसत होता. परंतु त्यानंतर आलेल्या कडाक्याच्या थंडीने या मोहरावर मोठा परिणाम केला. अनेक ठिकाणी मोहर काळा पडल्याने तो झाडावर टिकू शकला नाही आणि मोठ्या प्रमाणात गळून गेला.
बागायतदारांच्या मते, यंदा झाडांवर आलेल्या मोहरामध्ये ‘मेल मोहरा’चे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे फळधारणा अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी झाली. या परिस्थितीमुळे संपूर्ण हंगामाचे गणित बिघडले असून अनेक बागांमध्ये उत्पादन खूपच कमी झाले आहे.
आंबा उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार यंदा उत्पादनात जवळपास 80 टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अनेक ठिकाणी झाडांना मोहर आला असला तरी त्यातून फळ तयार होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिले.
याचा परिणाम असा झाला की जिल्ह्यातील एकूण उत्पादन जेमतेम 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. बागायतदारांनी वर्षभर केलेला खर्च आणि मेहनत लक्षात घेता ही परिस्थिती त्यांच्यासाठी चिंताजनक ठरत आहे.
या घटलेल्या उत्पादनाचा परिणाम थेट वाशी एपीएमसी मार्केट या मोठ्या घाऊक बाजारपेठेत दिसू लागला आहे. दरवर्षी या काळात बाजारात आंब्याच्या पेट्यांची मोठी गर्दी असते, पण यंदा चित्र वेगळे आहे.
सध्या संपूर्ण कोकणातून दिवसाला साधारण 400 ते 500 पेट्या विक्रीसाठी येत आहेत. त्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील पेट्यांची संख्या फक्त 100 ते 150 इतकीच असल्याने बाजारात हापूस दुर्मिळ झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आंब्याची कमी आवक असल्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही प्रतीक्षा करावी लागत आहे. रत्नागिरीच्या दर्जेदार हापूसची मागणी मोठी असली तरी उपलब्धता मर्यादित असल्याने विक्रेत्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दुसरीकडे बागायतदारांसाठीही ही परिस्थिती कठीण ठरत आहे. उत्पादन घटल्यामुळे अनेकांचा खर्चही भरून निघणे कठीण झाले आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की यंदा बाजारात मिळणारा हापूस मर्यादित आणि तुलनेने महाग असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.