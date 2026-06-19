पाण्याअभावी उद्योगधंदा ठप्प, कोकणवासीयांना गंभीर संकट

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड-लोटे एमआयडीसीवर पाणीटंचाईचं गंभीर संकट ओढवलं आहे. पावसाने अद्याप हजेरी न लावल्याने वाशिष्टी नदीची पातळी खालावली असून, अनेक उद्योगांना पाण्याअभावी उत्पादन बंद करण्याची वेळ आली आहे. परिणामी हजारो कामगारांच्या रोजगारावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी एमआयडीसी युनियनने प्रशासनाकडे आर्त हाक दिली आहे.
कोकणातील औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खेड-लोटे एमआयडीसीवर पाणीबाणीचं संकट गडद होत चाललं आहे. यंदा मान्सून लांबल्याने वाशिष्टी नदीतील पाणीसाठा झपाट्याने कमी झाला आहे. या नदीवरच एमआयडीसीमधील उद्योगांचा पाणीपुरवठा अवलंबून असल्याने अनेक कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.पाण्याअभावी काही उद्योगांनी उत्पादन पूर्णपणे बंद केलं असून, तर काहींनी उत्पादन क्षमता कमी केली आहे. त्यामुळे हजारो कामगारांच्या रोजगारावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. उद्योग बंद राहिल्यास त्याचा फटका स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत एमआयडीसी युनियनने प्रशासनाकडे तातडीने पर्यायी पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली आहे. टँकरद्वारे किंवा अन्य स्रोतांमधून पाणी उपलब्ध करून द्यावं, अशी आर्त हाक उद्योग संघटनांकडून देण्यात आली आहे. पावसाची प्रतीक्षा आता केवळ शेतक-यांनाच नाही, तर उद्योगविश्वालाही लागून राहिली आहे. कारण लवकरच पाऊस न झाल्यास खेड-लोटे एमआयडीसीतील उद्योग अधिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे आणि हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही गंभीर होऊ शकतो.