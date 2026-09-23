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रत्नागिरी 44 हजार कोटींचा महाप्रकल्प; 10 हजार लोकांना नोकरी मिळणार, प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी, विरोधाचे कारण काय?

रत्नागिरी 44 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. 10 हजार लोकांना नोकरी मिळणार आहे. मात्र, हा महाप्रकल्प रद्द करण्यासाठी स्थानिकांनी थेट ग्रामदैवतेला साकडं घातले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 23, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:27 PM IST
रत्नागिरी 44 हजार कोटींचा महाप्रकल्प; 10 हजार लोकांना नोकरी मिळणार, प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी, विरोधाचे कारण काय?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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