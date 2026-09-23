/रत्नागिरी 44 हजार कोटींचा महाप्रकल्प; 10 हजार लोकांना नोकरी मिळणार, प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी, विरोधाचे कारण काय?

रवींद्र कोकाटे, झी 24 तास, रत्नागिरी : दापोलीत प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पावरून आता राजकीय वातावरण तापलं आहे. भिवबंदरमध्ये JSW एनर्जीचा 2800 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. मात्र, या प्रकल्पाला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. प्रकल्प होऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनी ग्रामदैवतेला साकडं घातलं. दुसरीकडे, ठाकरे गटानंही प्रकल्पाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जमीन व्यवहारावरून गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तर, स्थानिक आमदार योगेश कदम यांनी प्रकल्प ग्रीन असल्याचं सांगितलं आहे. नेमका वाद काय आहे.
कोकणच्या निसर्गरम्य भूमीत आता नव्या प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली आहे. ठिकाण आहे दापोलीतील भिवबंदर. इथे JSW एनर्जीचा 2800 मेगावॅट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. तब्बल 44 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि १० हजार रोजगारांच्या संधींचा दावा केला जात आहे. पण या प्रकल्पाला ग्रामस्थांचा विरोध आहे.. प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी भिवबंदरचे ग्रामस्थ एकत्र आले आहेत. ग्राममंदिरात ग्रामदैवतेला साकडं घातलं आमच्या भूमीवर हा प्रकल्प होऊ देऊ नको. असं आर्जव ग्रामस्थांनी केले आहे. जैतापूर प्रकल्पाच्या आठवणी ताज्या असतानाच दापोलीतही अणुऊर्जा प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाली.
याच मुद्द्यावरून आता राजकीय वातावरणही तापल आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे दापोली तालुकाप्रमुख ऋषिकेश गुजर यांनी सरकारवर थेट निशाणा साधला. स्थानिकांना प्रकल्प नको असेल तर आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत अशी भूमिका मंत्र्यांनी घेतली. मग मुख्यमंत्री स्थानिकांच्या विरोधात आहेत का? असा सवाल गुजर यांनी उपस्थित केला. यासोबतच जमीन व्यवहारावरूनही ठाकरेंच्या शिवसेनेने गंभीर आरोप केले आहेत. प्रकल्पाच्या नियोजित जागेत एका राज्यमंत्र्याची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची किती जमीन आहे.. याचे पुरावे असल्याचा दावाही त्यांनी केला. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोलाने जमीन घेतल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला. हे पुरावे जनतेसमोर आणण्याचा इशारा ठाकरेंच्या शिवसेनेनेे दिला.
दरम्यान या आरोपांवर स्थानिक आमदार योगेश कदम यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. हा प्रकल्प पूर्णपणे ग्रीन असल्याची प्राथमिक माहिती असल्याचं त्यांनी म्हटल आहे. मात्र, या विषयावर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम मात्र सावध भूमिका घेताना दिसले. या प्रकल्पाबद्दल माहिती नसल्याचं रामदास कदम यांनी म्हटल आहे. एका बाजूला मोठी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधींचा दावा. तर, दुसऱ्या बाजूला निसर्ग, बागा आणि मासेमारीबाबत ग्रामस्थांची चिंता. ग्रामदैवतेसमोर साकडं घालणारे ग्रामस्थ आणि प्रकल्पाविरोधात दंड थोपटणारा ठाकरे गट. त्यामुळे भिवबंदरचा अणुऊर्जा प्रकल्प आता केवळ विकासाचा मुद्दा राहिलेला नाही. तो दापोलीच्या राजकीय पटलावरही नवा संघर्षबिंदू ठरतोय.