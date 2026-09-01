/रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये सापडले ढिगाने उंदीर; मॅनेजर म्हणाला ‘हे आमचे पाळीव प्राणी’! तुकाराम मुंढेंचा धक्कादायक खुलासा

महाराष्ट्रात अन्नपदार्थांच्या स्वच्छता आणि सुरक्षिततेबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या पार्श्वभूमीवर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रेस्टॉरंटच्या तपासणीदरम्यान आलेला एक धक्कादायक अनुभव सांगितला आहे. एका खाद्य आस्थापनाच्या तपासणीवेळी अधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने उंदीर आढळले. मात्र, त्यावर संबंधित रेस्टॉरंटच्या मॅनेजरने दिलेलं उत्तर ऐकून अधिकारीही चक्रावल्याचं मुंढे यांनी सांगितलं.
तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार, FDAच्या अधिकाऱ्यांनी एका रेस्टॉरंटची तपासणी केली असता तिथे मोठ्या प्रमाणावर उंदीर असल्याचं आढळलं. अन्न तयार केलं जाणाऱ्या ठिकाणी उंदरांची उपस्थिती हा गंभीर स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ठरू शकतो. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याबाबत विचारणा केली असता रेस्टॉरंटच्या मॅनेजरने त्या उंदरांना चक्क ‘पाळीव प्राणी’ असल्याचं सांगितल्याचा दावा मुंढे यांनी केला.
रेस्टॉरंट किंवा खाद्यपदार्थ तयार होणाऱ्या ठिकाणी उंदीर आढळणे केवळ अस्वच्छतेपुरते मर्यादित नसते. उंदीर अन्न, स्वयंपाकाची उपकरणे आणि पृष्ठभाग दूषित करू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणूनच खाद्य व्यवसायांमध्ये स्वच्छता, योग्य साठवणूक आणि कीटक नियंत्रण यांना विशेष महत्त्व आहे.
मुंढे यांनी खाद्य व्यवसायिकांकडून नियमभंगाबाबत विविध कारणं सांगितली जात असल्याचंही स्पष्ट केलं. मात्र, अन्नसुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी कारणं किंवा सबबी स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असा त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे. तपासणीमध्ये आढळलेल्या त्रुटींचं गांभीर्य लक्षात घेऊन संबंधित आस्थापनाला नियमांनुसार कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
महाराष्ट्र FDAकडून अलीकडच्या काळात रेस्टॉरंट, खाद्य आस्थापना आणि अन्ननिर्मितीशी संबंधित ठिकाणी तपासण्या वाढवण्यात आल्या आहेत. अस्वच्छ स्वयंपाकघर, उंदरांचा किंवा झुरळांचा प्रादुर्भाव, मुदत संपलेले पदार्थ आणि अन्नसाठवणुकीतील त्रुटी यांसारख्या बाबींवर कारवाई होत आहे. अलीकडील वृत्तानुसार, FDAच्या मोहिमेत हजारो ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या आहेत.
अन्नसुरक्षेचे नियम केवळ छोट्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटसाठी नसून सर्व खाद्य व्यवसायांना लागू होतात, हा संदेश एफडीएकडून दिला जात आहे. परवाना, स्वच्छता, अन्नसाठवणूक आणि सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यवसायाविरोधात कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांना अन्न देणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनाने स्वच्छता आणि सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
FDA आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर भूमिकेची सध्या मोठी चर्चा आहे. अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या व्यवसायांवर कारवाई करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्याच काळात काही FDA कारवायांवर न्यायालयीन स्तरावर प्रक्रियेबाबत प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे कठोर अंमलबजावणीसोबत कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित व्यावसायिकांना योग्य सुनावणी मिळणेही महत्त्वाचे ठरते.
या संपूर्ण प्रकरणातून ग्राहकांसाठीही महत्त्वाचा संदेश समोर येतो. रेस्टॉरंटमध्ये अन्न तयार करण्याची जागा अत्यंत अस्वच्छ दिसत असल्यास किंवा अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत संशय असल्यास ग्राहकांनी संबंधित प्रशासनाकडे तक्रार करू शकतात. कारण अन्नसुरक्षा ही केवळ सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी नसून खाद्य व्यवसायिक आणि ग्राहक या दोघांचीही सामायिक जबाबदारी आहे. रेस्टॉरंटच्या किचनमध्ये उंदीर सापडल्याच्या घटनेवर मॅनेजरने दिलेलं कथित ‘पाळीव प्राणी’ हे उत्तर मात्र अन्नस्वच्छतेच्या नियमांकडे किती गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, याची धक्कादायक जाणीव करून देतं.