Election 2026: महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत ग्लॅमरची एन्ट्री! रविना, गोविंदा, भाऊ कदम प्रचाराच्या मैदानात

Celebrities for Municipal Corporation Elections Campaigning 2026: मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराला अंतिम टप्प्यात वेग आला असताना, आतापर्यंत काहीसे अलिप्त राहिलेले मनोरंजन विश्वातील कलाकार आता थेट प्रचारात उतरले आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचाराला ग्लॅमरचा खास तडका लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. उद्धवसेनेसाठी अभिनेत्री रविना टंडन, तर महायुतीच्या प्रचारासाठी विनोदी अभिनेता भाऊ कदम सक्रिय झाल्याचे दिसून येत आहे.
वांद्रे पश्चिम मतदारसंघातून उद्धवसेनेच्या उमेदवार अक्षता मेनझेस रिंगणात आहेत. रविवारी चिंबई ते कांतवाडी परिसरात काढण्यात आलेल्या त्यांच्या प्रचार रॅलीत अभिनेत्री रविना टंडन विशेष आकर्षण ठरली. शिवसेनेचा गमछा परिधान करून रविनाने प्रचारात सहभाग घेत मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले. दरम्यान, अभिनेता आफताब शिवदासानीने घाटकोपर परिसरात रोड शो करत उद्धवसेनेच्या उमेदवार सकीना शेख यांच्या प्रचारासाठी ‘मशाल’ हाती घेतली.
A touch of glamor to the campaign| Ravina, Govinda आणि Bhau Kadam महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळीत प्रचाराच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये मैदानात #govinda #campaign #ravindatandan #bhaukadam #zee34taas #mns #shivsenaubt #shivsena #mahayuti #BJP #congress #mahavikasaghadi pic.twitter.com/sspRuTMCXi
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) January 13, 2026
अभिनेता गोविंदाने कामाठीपुरा भागात खुल्या जीपमधून प्रचार करत मतदारांना मतदानाचे आवाहन केले. मराठमोळी अभिनेत्री सुकन्या कुलकर्णी-मोने यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत निवडणूक पत्रकांकडे दुर्लक्ष न करता काम करणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देण्याचे आवाहन केले. याच व्हिडीओत त्यांनी मनसेच्या उमेदवार आणि मैत्रीण वैशाली राजू पाटणकर यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
मालिका विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री हर्षदा खानविलकरने विक्रोळीतील महिला उमेदवाराच्या प्रचारासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला. तर विनोदी अभिनेता भाऊ कदम यांनी महायुतीचे उमेदवार तेजिंदर सतनाम सिंग तिवाना यांच्या प्रचारासाठी रोड शोमध्ये सहभाग घेतला. मतदान हे फुकट देण्याची गोष्ट नसून, ते आपल्या भविष्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे, असे मतदारांना संबोधित करताना भाऊ कदम यांनी सांगितले.
29 महानगरपालिकांचा आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. आज सगळीकडे प्रचाराचा धुमधडाका पहायला मिळणार आहे. मतदानाच्या 48 तास आधी निवडणुकीचा प्रचार थांबवण्यात येणार आहे.. आज संध्याकाळी 5.30 वाजता हा प्रचार समाप्त होणार आहे. त्यामुळे आज अजून किती कलाकार प्रचाराला येतील हे बघणं उत्सुकतेचं ठरेल.