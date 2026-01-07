रविंद्र चव्हाणांच्या वादग्रस्त विधानानंतर फडणवीसांनी लातूरच्या जाहीर सभेतच सांगितलं, 'विलासराव देशमुखांबद्दल...'

Devendra Fadnavis On Vilasrao Deshmukh: विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, असे वादग्रस्त विधान भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी केले होते. राज्यभरातून त्यांच्या विधानाचा निषेध करण्यात आला. यानंतर चव्हाणांनी माफी मागितली. यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी लातूर सभेत बोलताना चव्हाणांना सावरुन घेतले. तसेच विलासरावांप्रती आदर व्यक्त केला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
लातूरमध्ये प्रचार करताना रविंद्र चव्हाण म्हणाले की, 'सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायची आहे. भारत माता की जय, वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. खरंतर, आपल्या सर्वांचा उत्साह पाहून असं लक्षात येतं की, 100 टक्के विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी या शहरातून पुसल्या जातील, यात काही शंका नाही.' दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं असून काँग्रेसमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अशातच त्यांनी विलासराव देशमुख यांचं नाव घेऊन केलेल्या विधानबद्दल टीका झाल्यानंतर माफी मागितली आहे.
विलासराव देशमुखांनी लातूरला वेगळी ओळख दिली. हे असं नाव आहे, जे पक्षाच्या पलिकडे जाऊन महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. हे सांगताना माझ्या मनात संकोच नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 2 दिवसांपुर्वी काही कन्फ्युजन झालं. आमचे प्रदेशाध्यक्ष आले होते. त्यांचे शब्द चुकीच्या पद्धतीने गेले असतील तरी त्यांनी दिलगीरी व्यक्त केलीय. आमचा विरोध काँग्रेसला असला तरी विलासरावांबद्दल आम्हाला अत्यंत आदर असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
हे लातूर ज्यांची जन्मभूमी नव्हती तर कर्मभूमी होती त्या गोपीनाथ मुंडे यांचं स्मरणही लातूरकरांसोबत केलं पाहीजे. या भूमीमध्ये नेतृत्व तयार करण्याचा गुण आहे. मंचावर बसलेल्या मंडळींनी लातूरच्या विकासासाठी काम केलं.आता पालिकेची निवडणूक आहे. विधानसभेवेळी लातूरमध्ये प्रचंड मोठी लढत दिली. विजयाजवळ पोहोचल्या होत्या. थोडक्यात राहिल्या.पण ती कसर लातूरकर भरुन काढतील, असा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला.
लातूरला रेल्वेने पाणी आणावं लागलं होतं. यापुढे कधी असा प्रसंग येऊ नये असं तेव्हा आम्हाला वाटलं. जलयुक्त योजना ते पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आपण आणल्या. लातूरकरांच्या घरात नळातून पिण्याचे पाणी यायला हवं. यासाठी आपण योजना आणली. मधल्या काळातल्या सरकारने हे मागे टाकलं. आपण पुन्हा ही योजना सुरु करु. निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर 100 दिवसांत पाणी देईन नाहीतर राजीनामा देईन, असे काहींनी म्हटले होते. मला कोणावर टीका करायची नाही. पण गावांसोबत शहरांचाही विकास झाला पाहिजे यासाठी भाजपने हजारो कोटींच्या योजना शहरांना दिल्याची आठवण यावेळी फडणवीसांनी करुन दिली.