/पुण्यात मोठा राजकीय चमत्कार! एकमेकांचे नावही न घेणारे पुण्यातील 2 बडे नेते आले एकत्र

चंद्रकांत फुंदे, झी 24 तास, पुणे : पुण्यात आजा शिंदेच्या शिवसेनेने मोठे आंदोलन केले. या आंदोलनात मोठा राजकीय चमत्कार पहायला मिळाला. एकाच पत्रात राहून एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले पुण्यातील 2 बडे नेते एकत्र आले. यामुळे पुण्यात झालेल्या या आंदोलनापेक्षा या नेत्यांच्या एकत्र येण्याचीच जास्त चर्चा रंगली.
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर शिवसेना शिंदे गटाकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. शहरातील अनेक विकासकामे रखडल्याचा आरोप करत महापालिकेच्या कारभाराविरोधात कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला.
शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर जमले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान, काही कार्यकर्ते महापालिकेच्या गेटवर चढल्याने परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. महापालिकेच्या विरोधात आंदोलनकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. कचरा व्यवस्थापन विभागाने काढलेले टेंडर रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
शिवसेना महानगर प्रमुख रविंद्र धंगेकर आणि शिवसेना शहराध्यक्ष नाना भानगिरे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेने हे आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने पुण्यातील शिवसेनेचे हे 2 बडे नेते पहिल्यांदाच एकत्र आले. नाना भानगिरे हे पहिल्यापासून शिवसनेत आहेत. पक्ष फुटल्यानंतर ते शिंदेसोबत गेले. तर, रविंद्र धनगेकर हे शिवसेना मनसे व्हाया काँग्रेस असा राजकीय प्रवास करत पुन्हा शिवसेनेत आले आहेत. रविंद्र धनगेकर यांच्या शिवसेना प्रवाशामुळे नाना नाराज झाले होते. मात्र, या आंदोलनाच्या निमित्ताने नाना मामा अर्थात नाना भानगिरे आणि रविंद्र धनगेकर एक आले आहेत. या दोघांचे मनोमिलन झाल्याची चर्चा पुण्याच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.