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पुण्यात मोठा राजकीय चमत्कार! एकमेकांचे नावही न घेणारे पुण्यातील 2 बडे नेते आले एकत्र

पुण्यात शिवसेना शिंदे गटाने विविध प्रश्नांवर आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने 2 नेत्यांचे मनोमिलन झाले आहे. पुण्यातील 2 बडे नेते एकत्र आले आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:53 PM IST
पुण्यात मोठा राजकीय चमत्कार! एकमेकांचे नावही न घेणारे पुण्यातील 2 बडे नेते आले एकत्र

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यात मोठा राजकीय चमत्कार! एकमेकांचे नावही न घेणारे पुण्यातील 2 बडे नेते आले एकत्र
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