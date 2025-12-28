Pune Election 2025 : पुण्यात भाजपकडून कोंडी झाल्यानंतर रवींद्र धंगेकर मोठी खेळी करण्याच्या तयारीत आहेत का?, असा सवाल उपस्थित करण्यात येतोय, कारण धंगेकरांच्या मुलानं अपक्ष पालिका निवडणूक लढवण्याचा निर्धार केला. वॉर्ड क्रमांक 24मधून प्रणव धंगेकर निवडणूक लढवणार आहेत. मात्र, मुलानं निवडणूक लढवू नये यासाठी समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं धंगेकरांनी म्हटलंय.
पुणे पालिकेची निवडणूक अपक्ष लढण्याचा निर्धार प्रणव धंगेकरांनी केल्याची माहिती खुद्द रवींद्र धंगेकर यांनी दिलीय. कारण धंगेकरांचा मुलगा ज्या वॉर्डातून लढणार आहे ती जागा भाजपला सुटल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मुलासाठी धंगेकरांची ही खेळी आहे का? की भाजपकडून धंगेकरांची कोंडी केली जातेय. अशा चर्चांना देखील आता तोंड फुटल आहे.
मुलानं निवडणूक लढवू नये यासाठी धंगेकरांकडून समजूत काढली जातेय. मात्र, दुसरीकडे धंगेकरांच्या रक्तातच लढणं असल्यामुळे मुलानं त्याचा निर्णय घेऊन टाकल्याचंही धंगेकर म्हणतायत, तरदुसरीकडे रवींद्र धंगेकरांवर कोणताही अन्याय होणार नसल्याचं मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलं. पुण्यात जागावाटपावरून भाजप-शिवसेनेमध्ये तिढा निर्माण झाला आहे.
शिवसेनेला हव्या असलेल्या जागा देण्यास भाजपनं नकार दिल्याची माहिती आहे.. ज्या जागांवर भाजप-सेना कधी जिंकली नाही त्या जागा सेनेला दिल्या जात असल्याची खदखद शिंदेंच्या पक्षातील नेत्यांनी व्यक्त केल्याची माहिती आहे, त्यामुळेच धंगेकर वेगळ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. पुण्यात भाजप-शिवसेनेमधल्या जागावाटपाचा तिढा अजून सुटलेला नाही. कोण-कोणत्या जागांवर लढणार यावर देखील शिक्कामोर्तब झाला नाही. मात्र, त्याआधीच धंगेकरांच्या मुलानं निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्धार केलाय. त्यामुळे रवींद्र धंगेकर मुलाची समजूत काढण्यात यशस्वी ठरणार की नाही? याकडे आता लक्ष लागलंय.