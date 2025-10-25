धंगेकरांकडून मोहोळांना डिवचणं सुरुच, 'एकही गुन्हा दाखल नसल्याचा दावा खोडून काढा', पाहा ही FB पोस्ट

रविंद्र धंगेकर आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्यातील वाद संपायचं नाव घेत नाही आहे. मुरली मोहोळ यांनी गुरुवारी मुंबईत जाऊन मुख्यमंञ्यांची भेट घेऊनही हा वाद थांबत नाही. रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून मुरलीधर मोहोळ यांना डिवचणं सुरूच आहे. गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना मोहोळ यांनी दावा केला होता की, त्यांच्यावर एकही गुन्हा दाखल नाही. त्यावर धंगेकर यांनी आज मोहोळ यांचे थेट इलेक्शन प्रतिञापञच फेसबुरवर टाकत पुन्हा डिवचलंय आहे. मोहोळ यांच्यावर अँट्रासिटी सारखा गंभीर गुन्हा दाखल असल्याचा दावा धंगेकर यांनी केला आहे.
अतिशय सुसंस्कृत व सरळमार्गी वाटणारे मुरलीधर मोहोळ हे कशा पद्धतीने खोटे बोलतात याचे उदाहरण मी तुम्हाला देतो. काल माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सरळ सांगितले की त्यांच्यावर एकही गुन्हा नाही. मी या पोस्ट सोबत आपल्याला त्यांच्या इलेक्शन एफिडेविट मधील पानांची कॉपी जोडतोय त्यांच्यावर किती गुन्हे आहेत ते कशाकशा संदर्भात आहेत अगदी ॲट्रॉसिटी सारखा गुन्हा देखील मुरलीधर मोहोळ यांच्यावर दाखल आहे.
मला माहित आहे, राजकीय कार्यकर्ता म्हटल की गुन्हे असतात. काही हेतूपरस्पर केलेले असतात काही आंदोलनातले असतात. परंतु केवळ बदनामी करण्यासाठी माझ्यावर 13 केसेस आहेत आणि त्यांच्यावर एकही नाही असं ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस आपण त्या प्रेसची सुद्धा फसवणूक करत असतो आणि तमाम पुणेकरांची देखील फसवणूकच करत असतो, हे एका केंद्रीय राज्यमंत्री व खासदाराला अशोभनीय आहे
बाकी थेट जमीन चोरांचा थेट सहभाग असलेली २ प्रकरणे घेऊन लवकरच भेटुयात..!
मुरलीधर मोहळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्यावर गुरुवारी गेले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मोहळ यांच्यात जवळपास 40 मिनिटं चर्चा झाली. यामध्ये मोहळ यांनी धंगेकर यांची केली तक्रार केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदेंसोबत याबाबत चर्चा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री यांनी मोहळ याना दिल्याची सूत्रांची माहिती मिळाली आहे.
पुण्याच्या महापौरपदी असताना मुरलीधर मोहोळ बिल्डर बढेकरांची गाडी वापरत होते. यानंतर रवींद्र धंगेकरांचा आणखी एक नवा आरोप आहे की, बढेकरांच्या कंपनीत दमदाटी करुन पार्टनरशिप मिळवली आहे.
मोहोळांची धंगेकरांवर पहिली प्रतिक्रिया. सलग 2 निवडणुकीत पडल्याने वैफल्यग्रस्त आहेत, ते काहीही बरळतात, गोखले बिल्डरसोबतच्या भागिदारीतून मी कधीचाच बाहेर पडल्याने आरोप साफ खोटा...
आरोप 2
गोखले बिल्डरसोबत भागिदारी संपली तर मग प्रोजेक्टची जाहिरात का केलीत...? यावर मोहोळांनी पलटवार केला आहे की, तशी जाहिरात तर धंगेकरनंही एका कापड दुकानाची केलीय मग त्याला काय म्हणायचं? पुन्हा एकदा सांगतो त्यांनी बिनबुडाचे आरोप करणं सोडावं, एक तरी पुरावा द्यावा
आरोप 3
धंगेकर म्हणाले की, महापौर असताना मोहोळ यांनी खासगी बिल्डरची गाडी कशी काय वापरली? हा पुणे मनपाच नाहीतर पुणेकरांचाही अपमान आहे.
यावर मोहोळांनी प्रतिक्रिया दिली आहे की, होय. मी पहिला असा महापौर की ज्याने स्वत: ची गाडी वापरली, बढेकर बिल्डरसोबत व्यावसायिक भागिदारी असल्याचं मी इलेक्शन प्रतिञापञातच जाहिर केलंय, पुन्हा सांगतो पुरावा द्या, उगीच स्टंटबाजी करू नका
आरोप 4
मोहोळ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दावा केला होती की, माझ्यावर आजवर एकही गुन्हा नाही, याउलट धंगेकर हा फक्त जमीन चोरच नाहीतर खंडणीखोर आहे, तपासून बघा धंगेकर विरोधात किमान 10 गुन्हे दाखल आहेत. यावर धंगेकर म्हणाले की, होय, माझ्यावर गुन्हे दाखल आहेत पण ते सर्व खोटे आहेत, जमीन गुन्ह्यात मला पोलिसांनी क्लीनचीट दिली आहे. तर खंडणीचा व्हिडिओ हे भाजपचेच षडयंत्र होतं..