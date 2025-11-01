English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुमच्या निशाण्यावर केवळ भाजपचे नेते का असतात?, धंगेकरांनी सगळं सांगून टाकलं, 'पुढचं टार्गेट...'

Ravindra Dhangekar To The Point Interview : झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या बेधडक मुलाखतीतून रविंद्र धंगेकरांनी भाजप नेते त्यांच्या हिटलिस्टवर का असतात याबद्दल गौप्यस्फोट केला आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Nov 1, 2025, 10:31 PM IST
Ravindra Dhangekar To The Point Interview : सत्तेत राहून रविंद्र धंगेकर यांच्या निशाण्यावर कायम भाजप नेते असतात. यामागील कारण त्यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या बेधडक मुलाखतीतून सांगितलं आहे. ते म्हणाले आहेत की, पुण्यातील राजकारणाची दिशाच बदली आहे. पूर्वी पुण्यातील राजकारण सर्वपक्षीय नेते हातात हात घेऊन पुण्याचा विकासासाठी काम करायचे. मला राजकारणात येऊन 30 वर्ष झाली आहे. त्यामुळे मी पुण्याचे राजकारण आणि लोकं बघितली आहे. अनेक लोकांनी या पुण्यात काम केलं. यात अनेक भाजपची लोकं पण होती. 

पुण्याचा विकासासाठी त्या काळातील नेत्यांनी हातात हात घालून काम केलं. शत्रू किंवा पैशांच्या मागे ही लोकं पळाली नाहीत. पण आता पैसा आणि सत्ता, टेंडर यामध्येच घुरफडले आहेत. आमच्यामध्ये कोणी आलं नाही पाहिजे, आमच आता सगळं करतो आणि आम्हीच पुण्याचे कारभारी आहोत, अशी यांचे वागणे आहे. त्यामुळे पुण्यातील राजकारणाची दिशा बदली आहे. आम्ही काँग्रेसच्या विरोधात काम केलं. पण काम करताना काँग्रेसचा नेतादेखील माझ्या हाताला हात धरून काम केलं आहे. आता तर कार्यकर्त्याची वार्डापासून छाटणी सुरु होते. 

'माझ्या निशाण्यावर भाजप नेते...'

ते पुढे म्हणालेत की, माझ्या निशाण्यावर भाजप नेते नाही तर मी यंत्रणेवर बोलतो. आता तुमचं पुढचं टार्गेट पण ठरवलं आहे चंद्रकांत पाटील तुमच्या निशाण्यावर आहेत, असं त्यांना विचारल्यावर ते म्हणालेत की, माझा पक्ष सत्ते असला तरी, तरी एक जनता म्हणून एक पुणेकर म्हणून आपल्या नेत्यालाही विचारलं पाहिजे ना. इथे काय होतं आहे? तो अधिकार आहे ना पक्षामध्ये. लोकशाही आहे इथे काही हुकुमशाही थोडीच आहे. जर यंत्रणा चूक असेल तर त्यांना जाब विचारणे हे कार्यकर्त्याचे काम आहे. आजही मी सांगतो पहिले मी पुणेकर आहे. त्यानंतर मी कुठल्यातरी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे. पण पुणेकर म्हणून पुण्याला जर कोणी अडचणीत आणत असेल तर तेव्हा बोलं पाहिजे. 

'पब्लिसीटी जिथे तिथे धंगेकर आंदोलन करतात'

धंगेकर यांच्या आंदोलनाबद्दल विचारलं असतं ते म्हणाले की, 'पुण्यातील पब असो किंवा ड्रग्सबद्दल मी जर बोललो तर आपल्याकडे लोकशाही आहे. पब मालक माझ्या विरोधातच बोलणार. पण त्या पबमधील लहान मुलांचे आई वडील मला आशीर्वाद देतील ना. कसं आहे ना आपल्याकडे दोन प्रकारचे लोकं आहेत. असं सांगितल्यावर धंगेकर कायम पोलिसांनाही धारेवर धरतात त्यांना धमकी देतात असं सांगत त्यांना या कार्यक्रमात पोलिसांसोबत बोलताना एक व्हिडीओ दाखविण्यात आला. त्यावर बोलताना धंगेकर म्हणालेत की, मी पोलिसांना धमकी देत नाही. आमचे जे लहान मुलं आहे, तरुण मंडळी आहेत, जे रात्रभर पबमध्ये असतात. एक बाप म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी पण एका मुलाचा बाप आहे. जर आमची मुलं रात्री  4 - 5 वाजेपर्यंत रस्त्यावर लोळतात हे बघितल्यानंतर आपलं हृदयाला धक्का बसतो. कोणाचाही मुलगा किंवा मुलगी असो असे रस्त्यावर लोळतात आणि हे पोलीस उघड्या डोळ्यांनी पाहतात. मी माझ्या वक्तव्याचं समर्थ करतो, मी पोलिसांशी असं बोललो आहे. त्यांना ज्या भाषेत कळणार आहे, त्या भाषेतच मी बोलणार आहे. आता त्यांनी ऐकलं, आता रात्री 1 नंतर पब चालू राहत नाही. या आंदोलनाचाच परिणाम आहे ना तो. पुणेकर म्हणून बोलच पाहिजे ना.'

 

