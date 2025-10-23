Dhangekar Vs Mohol: रवींद्र धंगेकर की मुरलीधर मोहोळ? शिक्षण, नेटवर्थमध्ये कोण पुढे? जाणून घ्या!

Dhangekar Vs Mohol: सध्या पुण्याच्या राजकारणात रविंद्र धंगेकर विरुद्ध मुरलीधर मोहोळ असा कलगीतुरा पाहायाला मिळतोय. पुणेकरांमध्ये आपल्या कार्याने ओळख मिळवणाऱ्या दोन्ही नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप होतायत. धंगेकर व मोहोळ हे पुण्यातील राजकीय वैरुद्ध्याचे प्रतीक आहेत. एक OBC संघर्षशील नेता तर दुसरा RSS-भाजपचा स्थापित चेहरा आहे. दरम्यान रविंद्र धंगेकर आणि मुरलीधर मोहोळ यांची राजकीय पार्श्वभूमी, शिक्षण, नेटवर्थ याबद्दल जाणून घेूया.
रवींद्र हेमराज धंगेकर हे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते आहेत. 1989 मध्ये शिवसेनेत शाखा प्रमुख म्हणून राजकारणात पदार्पण केले. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणांनी प्रेरित होऊन, दीपक पैगुडेंच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य सुरू केले. 2009 व 2014 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून (MNS) विधानसभा निवडणुकीत उभे राहिले, पण त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. 2017 मध्ये ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या गणेश बिडकरांना हरवले. 2023 च्या कासबा पेठ उपनिवडणुकीत भाजपच्या दीर्घकालीन वर्चस्व मोडून विजय मिळवला, ज्यामुळे ते आमदार झाले होते. OBC समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे धंगेकर सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जातात.
धंगेकरांचा जन्म पुण्यात झाला असून 1985 मध्ये दौंड तालुक्यातील नाथाचिवाडी येथील मोटोबा शाळेत आठवीपर्यंत शिक्षण घेतले. शिक्षण पूर्ण नसले तरी ते कृषी व रिअल इस्टेट व्यवसायात गुंतले आहेत. 57 वर्षीय धंगेकरांच्या राजकीय जीवनात 8 गुन्हेगारी खाटल्यांचा उल्लेख आहे. धंगेकर हे स्थानिक मुद्द्यांवर सक्रिय असतात.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रानुसार धंगेकरांची एकूण संपत्ती 8.2 कोटी रुपये आहे. यात 95.6 लाख रुपये मालमत्ता सोने, वाहने यातून आणि 7.2 कोटी रुपये स्थावर मालमत्ता (जमीन, घर) समाविष्ट आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 13.9 लाख रुपये असून, 71.2 लाख रुपयांचे कर्ज आहे.यामुळे धंगेकर हे मध्यमवर्गीय नेते म्हणून ओळखले जातात.
भाजपचे पुणे लोकसभा खासदार मुरलीधर किशन मोहोळ हे सहकार व नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री आहेत. 1983 मध्ये मुळशी तालुक्यात जन्मलेले मोहोळ 12 व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात (RSS) सामील झाले. 1996 मध्ये राजकारणात पदार्पण करून, भाजप युवा मोर्चाच्या पुणे प्रमुखपदी विराजमान झाले. 2002 मध्ये महानगरपालिका शिक्षण मंडळ सदस्य, 2006 मध्ये केळेवाडी उपनिवडणुकीत विजयी झाले. 2017 ते 2022 पर्यंत पुणे महापालिकेचे महापौर राहिले, ज्यात शहराला 'ग्लोबल मेयर्स चॅलेंज'मध्ये मान्यता मिळाली. 2024 लोकसभा निवडणुकीत पुण्यातून विजयी होऊन केंद्रात मंत्री झाले.
मोहोळांचे बालपण कुस्तीगिरीत गेले; कुटुंब परंपरागत कुस्तीप्रवण आहे. 1992 मध्ये पुण्यातील रत्नाप्पा कुंभार वाणिज्य महाविद्यालयातून बारावी, तर 1999 मध्ये कोल्हापूर शिवाजी विद्यापीठाच्या शाहू महाविद्यालयातून बी.ए. झाले. राष्ट्रीय स्तरावर कुस्ती स्पर्धा करत त्यांनी शिक्षण घेतले. 49 वर्षीय मोहोळांवर 3 गुन्हेगारी खटले आहेत. पण ते शहर विकासावर लक्ष केंद्रित करतात. RSS च्या पार्श्वभूमीमुळे त्यांचे नेत्रृत्व मजबूत मानले जाते.
2024 च्या शपथपत्रानुसार, मोहोळांची एकूण संपत्ती 24.3 कोटी रुपये आहे, ज्यात 5.3 कोटी चळवळीची (वाहने, रोख) आणि 19.1 कोटी स्थावर मालमत्ता (जमीन, व्यावसायिक इमारती) आहे. वार्षिक उत्पन्न 11.8 लाख असून,14.9 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कृषी व व्यवसायात त्यांची गुंतवणूक आहे.
उत्तर: रवींद्र धंगेकर यांनी 1989 मध्ये शिवसेनेतून राजकारणाला सुरुवात केली, 2009-14 मध्ये मनसेतून विधानसभा लढवली, आणि 2017 मध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 2023 च्या कासबा पेठ उपनिवडणुकीत त्यांनी भाजपचे वर्चस्व मोडले. मुरलीधर मोहोळ 1996 मध्ये RSS मधून राजकारणात आले, 2006 मध्ये पुणे महापालिकेत विजयी झाले, आणि 2017-22 मध्ये महापौर होते. 2024 मध्ये पुणे लोकसभेतून खासदार होऊन ते केंद्रीय राज्यमंत्री बनले.
उत्तर: रवींद्र धंगेकर यांनी आठवीपर्यंत शिक्षण घेतले आणि कृषी व रिअल इस्टेट व्यवसायात कार्यरत आहेत. OBC समाजाचे प्रतिनिधित्व करत ते सामाजिक कार्यासाठी ओळखले जातात, पण त्यांच्यावर 8 गुन्हेगारी खटले आहेत. मुरलीधर मोहोळ यांनी कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातून बी.ए. केले, राष्ट्रीय स्तरावर कुस्ती खेळले, आणि RSS च्या पार्श्वभूमीमुळे मजबूत नेत्रृत्व मिळवले. त्यांच्यावर 3 गुन्हेगारी खटले आहेत.
उत्तर: 2024 च्या शपथपत्रानुसार, रवींद्र धंगेकरांची संपत्ती 8.2 कोटी रुपये आहे (95.6 लाख चळवळीची, 7.2 कोटी स्थावर), वार्षिक उत्पन्न 13.9 लाख, आणि 71.2 लाख कर्ज आहे. मुरलीधर मोहोळ यांची संपत्ती 24.3 कोटी रुपये आहे (5.3 कोटी चळवळीची, 19.1 कोटी स्थावर), उत्पन्न 11.8 लाख, आणि 14.9 कोटी कर्ज आहे. दोघेही कृषी आणि व्यवसायात गुंतले असून, त्यांची आर्थिक क्षमता पुण्याच्या विकासात योगदान देते.