महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या सहकारी बँकांवर RBI ची कारवाई; लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँक : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील दोन मोठ्या सहकारी बँकांवर कडक कारवाई केली आहे. या बँकाना RBI ने लाखो रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन काद्याअंतर्गत रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकवर कारवाई केली आहे. या बँकांनी अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे तपासात समोर आले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 23 जुलै 2026 रोजी रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकवर कारवाईचा आदेश काढला. या आदेशान्वये, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (बीआर कायदा) च्या कलम 20(1) सह कलम 56 च्या तरतुदीं अंतर्गत कारवाई केली आहे. 'सहकारी बँकांद्वारे पत माहिती कंपन्यांचे (सीआयसी) सदस्यत्व' या संदर्भात आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे तपासात समोर आले आहे. रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 10 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हा दंड बीआर कायद्याच्या कलम 47अ(1)(क) सह कलम 46(4)(i) आणि 56 च्या तरतुदींनुसार आणि पत माहिती कंपन्या (नियमन) कायदा, 2005 च्या कलम २५(१)(iii) सह कलम २३(४) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून लादण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) 31 मार्च 2025 रोजी आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात बँकेची वैधानिक तपासणी केली होती. बँकेला एक नोटीस बजावण्यात आली. बँकेने कर्जदारांची पतविषयक माहिती सर्व सादर केलेली नाही.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर 7 लाख दंड लावला आहे. हा दंड बीआर कायद्याच्या कलम ४६(४)(i) आणि ५६ सह वाचन केलेल्या कलम ४७अ(१)(क) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून लादण्यात आला आहे. नाबार्ड बँकेच्या तपासणीत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. बँकेने संचालकाशी संबंधित कर्ज मंजूर केले होते.
द सिटिझन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, बंगळूर, कर्नाटक या बँकेवरही भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कारवाई केली आहे. 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.