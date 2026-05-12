/आरबीआयची मोठी कारवाई! मुंबईतील बड्या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

आरबीआयने मुंबईतील सर्वोदय सहकारी बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेने सांगितले की सध्याच्या आर्थिक स्थितीत ती ठेवीदारांना संपूर्ण रक्कम परत करू शकणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बँक लिमिटेडवर मोठी कारवाई केली आहे. आरबीआयने या सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.
माहितीनुसार, भांडवलाची कमतरता आणि कमाईची शक्यता कमी असल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही सहकारी बँक बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली असून तिचे कामकाज चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक ठरेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेला तत्काळ प्रभावाने बँकिंग व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि परिसरात प्रसिद्ध असणाऱ्या सीकेपी को ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेनं काही दिवसांपूर्वी रद्द केला आहे. त्यामुळे यापुढे बँकेला कुठल्याही प्रकारचा व्यवहार करता येणार नाहीत. बँकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एका प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. बँकेच्या खातेदारांना त्यांच्या खात्यात असणारी पाच लाखांपर्यंतची रक्कम, सरकारने सुरू केलेल्या विमा सुविधेमुळे मिळेल अशी ग्वाही रिझर्व्ह बँकेनं प्रसिद्धी पत्रकात दिली आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी बँकेच्या वाढत्या बुडित कर्जाचा डोंगर लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेनं सीकेपी बँकेच्या व्यवहारांवर निर्बंध आणले होते. आता बँकेचा परवाना रद्द झाल्यानं दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.