भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बॅंकेला RBI लावला 91 लाखांचा दंड, तुमच्यावर काय परिणाम?

Action On Indias Largest Bank: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वात मोठ्या खासगी बँक एचडीएफसी बँकेवर कारवाई केलीय. देशभरात एचडीएफसी ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे बॅंकेवर काय कारवाई झाली? याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. एचडीएफसी व्यवस्थापनाकडून काय चूक झाली? बॅंकेवर काय कारवाई होणार? ग्राहकांवर याचा काय परिणाम होणार? सविस्तर जाणून घेऊया
ग्राहका नियामक व वैधानिक नियमभंग केल्याने एचडीएफसी बॅंकेवर 91 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केवायसी, आउटसोर्सिंग आणि व्याजदरासंदर्भातील हे प्रकरण आहे.
बँकेने केवायसीसारख्या अत्यंत संवेदनशील प्रक्रियेचे काम बाहेरील एजंटांना दिले होते. आरबीआयच्या ‘आउटसोर्सिंग ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस’ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केवायसीची अंतिम जबाबदारी बँकेचीच असते; ती थर्ड पार्टीकडे सोपवता येत नाही. यावर पुरेशी देखरेखही नव्हती, असे आरबीआयच्या निदर्शनास आले.
एकाच कर्जप्रकारात बँकेने वेगवेगळे बेंचमार्क वापरले, ज्यामुळे व्याजदर ठरवण्याच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणि पारदर्शकता राहिली नाही. हे ‘इंटरेस्ट रेट ऑन अॅडव्हान्सेस’ नियमांचे उल्लंघन ठरल्याचे आरबीआयने म्हटले.
एचडीएफसी बँकेच्या पूर्ण मालकीच्या एका सबसिडियरीने बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यांतर्गत परवानगी नसलेले व्यवसाय केले. 31 मार्च 2024 च्या आर्थिक स्थितीच्या तपासणीत (Statutory Inspection) या सर्व त्रुटी आढळल्या. बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणाने आरबीआय समाधानी झाले नाही, त्यामुळे दंड निश्चित झाल्याची माहिती समोर आली.
हा दंड केवळ नियामक त्रुटींवर आहे. त्यामुळे याचा ग्राहकांच्या खात्यांवर, व्यवहारांवर किंवा त्यांच्या हक्कांवर कसलाही विपरीत परिणाम होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. बँकेच्या सेवांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.याशिवाय आरबीआयने मानकृष्णा इन्व्हेस्टमेंट्स या एनबीएफसीवरही गव्हर्नन्स नियमभंगासाठी 3.10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
उत्तर: आरबीआयने एचडीएफसी बँकेवर ९१ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याचे मुख्य कारण केवायसी प्रक्रिया आउटसोर्स करणे, व्याजदर ठरवताना एकाच कर्जप्रकारात वेगवेगळे बेंचमार्क वापरणे आणि बँकेच्या सबसिडियरीने परवानगी नसलेले व्यवसाय करणे हे आहे.
उत्तर: नाही. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की हा दंड फक्त बँकेच्या नियामक त्रुटींवर आहे. ग्राहकांच्या खात्यांवर, ठेवींवर, कर्जांवर, डेबिट-क्रेडिट कार्डवर किंवा कोणत्याही व्यवहारावर याचा कसलाही विपरीत परिणाम होणार नाही.
उत्तर: केवायसी ही ग्राहक ओळख प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील असते. आरबीआयच्या नियमांनुसार केवायसीची अंतिम जबाबदारी नेहमी बँकेचीच राहते, ती थर्ड पार्टीला सोपवता येत नाही. आउटसोर्सिंग केले तरी बँकेने त्यावर पूर्ण नियंत्रण व देखरेख ठेवणे बंधनकारक आहे, जे एचडीएफसी बँकेने केले नाही, म्हणून हे गंभीर उल्लंघन ठरले.