28 फेब्रुवारीपासून सलग 5 दिवस बँका बंद; कुठे बंद राहतील बँका? आरबीआयने प्रसिद्ध केली मार्च महिन्यातील सुट्ट्यांची यादी

Bank Holiday March 2026: मार्च महिन्यात बँकाना खूप सुट्ट्या असणार आहेत. याची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटापासून झाली आहे. 28 फेब्रुवारीपासून सलग 5 दिवस बँका बंद राहतील. भारतातील विविध राज्यांमध्ये बँकांना सलग 5 दिवस सुट्टी मिळू शकते. यासह आरबीआयने मार्च महिन्यातील बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी जाहीर केली आहे. होळी आणि आठवड्याच्या शेवटी देशाच्या विविध भागात बँका बंद राहतील असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आधीच स्पष्ट केले आहे.
बँकांच्या सुट्ट्या 28 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहेत. उद्या महिन्याचा चौथा शनिवार आहे, त्यामुळे देशभरातील बँका बंद राहतील. त्यानंतर मार्च महिना सुरू होतो. यावेळी, मार्चचा पहिला दिवस, 1 मार्च रोजी रविवारची सुट्टी आहे, त्यामुळे त्या दिवशीही बँका बंद राहतील. यानंतर, होळी सणामुळे 2 मार्चपासून विविध राज्यांमध्ये बँकांना सुट्ट्या सुरू होतील.
यावेळी होळीबाबत काही गोंधळ आहे. तथापि, आरबीआयच्या सुट्टीच्या यादीत 2, 3 आणि 4 मार्च रोजी होळीच्या सुट्ट्यांची यादी आहे. 2 मार्च रोजी होलिका दहनाच्या दिवशी फक्त लखनौ आणि कानपूरमधील बँका बंद राहतील. तर देशातील उर्वरित भागात बँका सुरु असणार आहेत. 3 मार्च रोजी धुळंदी आणि डोल जत्रेनिमित्त दिल्ली, मुंबई, जयपूर, पाटणा आणि कोलकाता यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये बँकाना सुट्टी देण्यात आली आहे. 4 मार्च रोजी होळीच्या सणामुळे अहमदाबाद, चंदीगड, रांची आणि लखनऊ सारख्या देशातील बहुतेक शहरांमध्ये बँका पूर्णपणे बंद राहतील. बँकांना या सुट्ट्या देशभरात एकाच वेळी नाहीत. विविध शहरांमध्ये बँकांना सुट्ट्यांच्या तारखा वेगवेगळ्या आहेत.
2 मार्च रोजी होलिका दहनासाठी उत्तर प्रदेशात बँका बंद असणार आहेत. दुसऱ्या दिवशी 3 मार्च रोजी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि केरळसह देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये धुळंदी, डोल जत्रा आणि अट्टुकल पोंगलाची सुट्टी असेल. 4 मार्च रोजी दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये होळीसाठी बँका बंद राहतील. देशभरातील बँका वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या सण आणि कार्यक्रमांमुळे बंद राहतील. होळी, ईद आणि रामनवमीसारखे प्रमुख सण मार्चमध्येच येत आहेत. याशिवाय मार्च महिन्यात 5 रविवार देखील असतील, जे 1, 8, 15, 22 आणि 29 मार्च रोजी येत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी देखील बँका बंद राहतील.
19 मार्च हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण गुढी पाडवा, उगादी आणि तेलुगू नववर्षानिमित्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील.
26 मार्च रोजी रामनवमीनिमित्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये बँका बंद राहतील. दुसऱ्या दिवशी 27 मार्च रोजी मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्ये सुट्टी असेल. 31 मार्च रोजी, महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये महावीर जयंतीनिमित्त बँका बंद राहतील.
13 मार्च रोजी फक्त मिझोरममध्येच छपचार कुटची सुट्टी असेल. 17 मार्च रोजी शब-ए-कद्रनिमित्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बँका बंद राहतील. जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि आंध्र प्रदेशमध्ये २० मार्च रोजी ईद उल-फित्र आणि जुमात उल-विदानिमित्त सुट्टी असेल. दुसऱ्या दिवशी, २१ मार्च रोजी देशभरात ईद उल-फित्र साजरी केली जाईल, ज्यामुळे दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसह जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल.
बँक शाखा बंद राहतील, तरी काळजी करण्याची गरज नाही. मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि UPI सारख्या डिजिटल आणि ऑनलाइन सेवा 24 तास कार्यरत राहतील. तुम्ही कधीही पैसे ट्रान्सफर करू शकता किंवा तुमचा बॅलन्स तपासू शकता. एटीएममधून पैसे काढण्याची सुविधा देखील उपलब्ध राहील, ज्यामुळे तुम्हाला रोख व्यवहारांमध्ये कोणतीही समस्या येणार नाही याची खात्री होईल. बँका बंद असतील तरीही डिजिटल बँकिंग सेवा पूर्णपणे कार्यरत राहतील. एटीएम, यूपीआय, मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे सहजपणे पैसे ट्रान्सफर करू शकता, बिल भरू शकता आणि इतर महत्त्वाची कामे पूर्ण करू शकता.