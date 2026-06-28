/सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला RBI ची नोटीस; राजकीय वर्तुळासह सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ, जयंत पाटील यांना धक्का

Sangli District Bank : सांगलीतल्या राजकीय वर्तुळातून आणि सहकार क्षेत्रातून एक मोठी बातमी आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला थेट रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम 35 अ आणि 47 अ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे संचालक मंडळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला रिझर्व्ह बॅंकेकडुन नोटीस बजवण्यात आली आहे. आरबीआयने सागंली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सहकार कलम अंतर्गत 35 अ आणि 47 अ कलम अन्वेय ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ही माहिती दिली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडुन चुकीच्या पद्धतीने संचालकांना देण्यात आलेलं कर्ज आणि कर्जमाफी आणि गैरकारभारामुळे RBI ने नोटीस बजावली आहे. जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली बँकेत चुकीच्या पद्धतीने कर्जवाटप.. कर्जमाफी आणि बोगस नोकरभरती सुरू असल्याचार आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. बँकेवर तातडीने प्रशासक आणण्याची मागणी करत हा प्रकार मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचंही पडळकरांनी सांगितले.
मी बोलायला लागलो,तर तुम्हाला महागात पडेल असा गर्भित इशारा सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी खासदार विशाल पाटलांना दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील सहकार कोणी मोडीत काढला. पुन्हा जिल्हा बँकेकडून कारखान्यासाठी कर्ज कसे मिळवलं हे विशाल पाटलांनी सांगावं त्यांना आपलं जाहीर चॅलेंज आहे,असं देखील मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी स्पष्ट केले आहे.
उठसूठ काही आरोप करायचे हे योग्य नाही तसेच त्यांना आपल्या आणखी एक आव्हान असून त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मला त्यावर बोलायला सांगावं आपण देखील पत्रकार परिषद घेऊन त्याला उत्तर देतो असे आव्हान देखील मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी विशाल पाटलांना दिले आहे. खासदार विशाल पाटलांकडून सांगली पोलिसांवर केलेल्या गंभीर आरोपांवर बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी विशाल पाटलांवर हा निशाणा साधलाय ते सांगलीमध्ये बोलत होते.