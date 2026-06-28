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सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला RBI ची नोटीस; राजकीय वर्तुळासह सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ, जयंत पाटील यांना धक्का

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला थेट रिझर्व्ह बँकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळासह सहकार क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 28, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:46 PM IST
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला RBI ची नोटीस; राजकीय वर्तुळासह सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ, जयंत पाटील यांना धक्का

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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