RBI Rules: 1 व्यक्ती किती बँक अकाऊंट उघडू शकते? तुमच्यावर कधी होऊ शकते कारवाई? नियम तुमच्या कामाचा!

Bank Account Rule: सध्याच्या बदलत्या आर्थिक युगात एकापेक्षा जास्त बँक खाती असणे ही सामान्य बाब झालीय. असे असले तरी जेव्हा विषय 'करंट अकाउंट' म्हणजेच चालू खात्याचा येतो, तेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) नियम अत्यंत कडक आहेत. अनेकदा व्यापारी किंवा उद्योजक सोयीसाठी विविध बँकांमध्ये खाती उघडतात, पण यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे महत्त्वाचे आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यवसायाला एकापेक्षा जास्त चालू खाते ठेवण्यापासून थेट रोखत नाही. मात्र, यावर काही अटी आणि मर्यादा आहेत. विशेषतः जर तुम्ही बँकेकडून कर्ज म्हणजेच क्रेडिट सुविधा घेतली असेल, तर तुमच्यावर निर्बंध येतात. साध्या भाषेत सांगायचे तर, केवळ हौस म्हणून किंवा विनाकारण अनेक खाती उघडणे बँकिंग शिस्तीच्या विरोधात मानले जाते.
जर एखाद्या उद्योजकाने बँकेकडून ₹5 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज किंवा 'कॅश क्रेडिट' सुविधा घेतली असेल, तर तो कोणत्याही इतर बँकेत चालू खाते उघडू शकत नाही. अशा ग्राहकांना त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार त्याच बँकेतून करावे लागतात ज्यांनी त्यांना कर्ज दिले आहे. हे नियम आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि कर्जाच्या रकमेचा मागोवा घेण्यासाठी बनवण्यात आले आहेत.
अनेक करंट अकाउंट असल्यास निधी वळवावळवीचा सर्वात मोठा धोका असतो. अनेकदा लोक एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे वळवून कर चोरी किंवा कर्जाची रक्कम इतर कामांसाठी वापरण्याचा प्रयत्न करतात. RBI चे कडक नियम हे सुनिश्चित करतात की प्रत्येक पैशाचा स्रोत स्पष्ट असावा आणि बँकिंग प्रणालीमध्ये पारदर्शकता राहावी.
जर तुम्ही RBI च्या नियमांचे उल्लंघन करून विनापरवाना अनेक खाती सुरू ठेवली, तर बँक तुम्हाला नोटीस पाठवू शकते. अशा परिस्थितीत बँक तुमचे अतिरिक्त खाते गोठवू (Freeze) शकते. नियमबाह्य खात्यांवर दंड आकारला जाऊ शकतो. तुमचा सिबिल (CIBIL) स्कोअर खराब होऊ शकतो, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळण्यात अडचणी येतील.
करंट अकाउंटमध्ये 'मिनिमम बॅलन्स'ची मर्यादा बचत खात्यापेक्षा खूप जास्त असते. जर तुमची एकापेक्षा जास्त खाती असतील, तर प्रत्येक खात्यात मोठी रक्कम अडकून पडते. जर तुम्ही ती रक्कम राखू शकला नाहीत, तर बँका दरमहा मोठा दंड आकारतात. यामुळे तुमच्या व्यवसायाच्या नफ्यावर थेट परिणाम होतो.
व्यवसायाच्या दृष्टीने एकाच बँकेत व्यवहार करणे नेहमीच फायदेशीर ठरते. यामुळे वर्षाच्या शेवटी टॅक्स भरताना किंवा ऑडिट करताना गोंधळ होत नाही.
एकाच बँकेशी जुने आणि पारदर्शक संबंध असल्यास बँक तुम्हाला भविष्यात कमी व्याजात मोठे कर्ज देऊ शकते. सर्व व्यवहारांवर एकाच ठिकाणाहून लक्ष ठेवणे सोपे जाते.
जर तुम्हाला व्यवसायासाठी दुसऱ्या खात्याची खरोखर गरज असेल, तर आधी तुमच्या मुख्य बँकेची (जिथून तुम्ही कर्ज घेतले आहे) परवानगी घ्या. तसेच, ज्या खात्यांचा वापर होत नाही, ती खाती कायमची बंद करणे हाच सर्वात उत्तम पर्याय आहे. निष्क्रिय खाती केवळ दंडाचा बोजा वाढवत नाहीत, तर सायबर फसवणुकीचा धोकाही वाढवतात. तसेच अनेक खात्यांमध्ये नियमापेक्षा जास्त रक्कम ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यास आयकर विभागदेखील तुमच्यावर कारवाई करु शकते.