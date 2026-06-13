/11 शाखा असलेल्या महाराष्ट्रातील बड्या सहकारी बँकेवर RBI ची मोठी कारवाई; 6 महिन्यांसाठी कडक निर्बंध लादले; तुमचं खाते या बँकेत आहे का?

RBI On Mogaveera Bank : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) महाराष्ट्रातील बड्या सहकारी बँकेवर मोठी कारवाई केली आहे. आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याने आरबीआयने या बँकेवर सहा महिन्यांसाठी कडक निर्बंध लादले आहेत. यामुळे ग्राकांवर देखील अवेक मर्यादा येवू शकतात. बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) हा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मोगावीरा सहकारी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी हे निर्बंध लादले आहेत. RBI ने या संदर्भात एका निवेदन जारी केले आहे. शुक्रवारी कामकाज संपल्यानंतर निर्बंध लागू होतील असे आरबीईआयने निवदेनात म्हंटले आहे. बँकेवर सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे निर्बंध कायम राहतील. सहा महिन्यानंतर बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतले जातील असे RBI ने निवदेनात स्पष्ट केले आहे.
मोगावीरा सहकारी बँकेच्या मुंबईसह ठाण्यात 11 शाखा आहेत. मोगावीरा सहकारी बँक कोणतेही कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम मंजूर करू शकत नाही. तसेच किंवा त्याचे नूतनीकरण करू शकत नाही, कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही आणि पैसे उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व स्वीकारू शकत नाही. तसेच बँकेतून रक्कम काढण्यावर देखील मर्यादा लादण्यात आली आहे.
बँकेची सध्याची तरलतेची स्थिती लक्षात घेता, ठेवीदाराच्या बचत किंवा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून 1 लाखापेक्षा जास्त रक्कम काढण्यास परवानगी न देण्याचे निर्देश बँकेला देण्यात आले आहेत. आरबीआयने म्हटले आहे की, बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी ते बँकेचे संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाशी संवाद साधत राहतील.
बँकेवरील आर्थिक ताणाबाबतच्या चिंता दूर करण्यासाठी तसेच ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी बँकेने कोणतीही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. यामुळे हे निर्देश जारी करणे आवश्यक झाले आहे. निर्बंध लादले असले तरी मोगावीरा सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला नाही असे आरबीईआयने स्पष्ट केले.
RBI च्या निर्बधांनंतर बँकेला आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार. जोपर्यंत बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत बँकेवरील निर्देशांनुसार निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले बँकिंग कामकाज सुरू ठेवावे लागेल. RBI मोगावीरा सहकारी बँकेच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. परिस्थितीनुसार ठेवीदारांच्या हितासाठी आवश्यकतेनुसार निर्देशांमध्ये सुधारणा करण्यासह योग्य ती कारवाई केली जाईल. पात्र ठेवीदार डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनकडून त्यांच्या ठेवींवर 5 लाख पर्यंतच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम मिळवण्यास पात्र असतील. आरबीआयने पुढे असेही म्हटले आहे की, ठेवीदार अधिक माहितीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. रिझर्व्ह बँकेने बँकेचे ग्राहक आणि कामकाजासंदर्भात कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.