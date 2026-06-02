RBI Meeting: कर्ज महागणार की EMI मध्ये दिलासा? RBI च्या व्याजदर निर्णयाकडे देशाचे लक्ष!

RBI Interest Rate: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची महत्त्वाची बैठक सुरू झाली असून सर्वसामान्य नागरिक, गृहकर्जदार, उद्योग क्षेत्र आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. महागाई वाढण्याची भीती, कच्च्या तेलाच्या किंमतींतील वाढ, रुपयावरील दबाव आणि जागतिक अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर आरबीआय रेपो रेटमध्ये कपात करणार की सध्याचा दर कायम ठेवणार? याबाबत उत्सुकता वाढलीय. बहुतांश अर्थतज्ज्ञांच्या मते यावेळी रेपो रेटमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी असून आरबीआय सावध भूमिका घेऊ शकते.
काही महिन्यांपूर्वी महागाई नियंत्रणात असल्यामुळे व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा व्यक्त होत होत्या. मात्र आता परिस्थिती बदललीय. पश्चिम आशियातील तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे महागाई पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयला व्याजदर कमी करण्याऐवजी स्थिर ठेवण्याचा पर्याय अधिक सुरक्षित वाटू शकतो.अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की महागाई नियंत्रणात ठेवणे हे सध्या RBI चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. व्याजदर कमी केल्यास बाजारात अधिक पैसा येऊ शकतो आणि त्यामुळे महागाईचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे रेपो रेट 5.25 टक्क्यांवर कायम राहण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जर आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही तर गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरात तात्काळ दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही. परिणामी लाखो कर्जदारांचा मासिक ईएमआय सध्याच्याच पातळीवर राहू शकतो.गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या व्याजदरांमुळे अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे गृहकर्जधारकांना रेपो रेट कपातीची अपेक्षा होती. मात्र आरबीआयने यावेळीही व्याजदर स्थिर ठेवले तर ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
सध्या किरकोळ महागाई तुलनेने नियंत्रणात असली तरी आगामी महिन्यांमध्ये ती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती, जागतिक पुरवठा साखळीवरील ताण आणि हवामानाशी संबंधित जोखीम यांचा थेट परिणाम महागाईवर होऊ शकतो.RBI समोर सध्या दुहेरी आव्हान आहे. एका बाजूला आर्थिक वाढीला चालना देणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महागाईवर नियंत्रण ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे धोरणकर्त्यांना संतुलित निर्णय घ्यावा लागणार आहे. काही अहवालांनुसार RBI महागाईचा अंदाज वाढवू शकते आणि आर्थिक विकासाचा अंदाज किंचित कमी करू शकते.
बहुतांश आर्थिक संस्थांनी आणि बाजार विश्लेषकांनी यावेळी ‘स्टेटस क्वो’ म्हणजेच व्याजदर कायम राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. काही तज्ज्ञांनी भविष्यात व्याजदर वाढीची शक्यताही नाकारलेली नाही.विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सातत्याने वाढ होत राहिली आणि रुपयावर दबाव कायम राहिला, तर RBI पुढील काही महिन्यांत अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकते. सध्या मात्र केंद्रीय बँक परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
या बैठकीत रेपो रेट कमी होण्याची शक्यता कमी असली तरी RBI च्या निवेदनातील भाषेला अधिक महत्त्व असेल. आगामी महिन्यांबाबत RBI कोणते संकेत देते, महागाईबाबतचा अंदाज काय मांडते आणि आर्थिक वाढीबाबतची भूमिका काय असते याकडे बाजाराचे विशेष लक्ष असेल.जर RBI ने सावध किंवा ‘हॉकिश’ भूमिका कायम ठेवली तर निकट भविष्यात व्याजदर कपातीची शक्यता आणखी कमी होऊ शकते. दुसरीकडे महागाई नियंत्रणात राहिली आणि जागतिक परिस्थिती सुधारली तर पुढील काही बैठकींमध्ये व्याजदर कपातीचा मार्ग खुला होऊ शकतो. त्यामुळे गृहकर्जदार, गुंतवणूकदार आणि उद्योग क्षेत्राने RBI च्या अंतिम निर्णयाबरोबरच त्यामागील संकेत समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.