एका स्वेअर फूटसाठी ₹482992 भाडं... मुंबईतील सर्वात मोठा व्यवहार? ₹9285 कोटी कोणाला मिळणार?

₹9285 Crore Real Estate Deal: मुंबईमधील जागेचा सर्वात मोठा व्यवहार लवकरच होणार असून यासाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आहेत. नेमका हा व्यवहार कोण करतंय आणि कुठल्या जमिनीचा होतोय व्यवहार, जाणून घ्या...
₹9285 Crore Real Estate Deal: मुंबईमध्ये लवकरच एक शहराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी रिअल इस्टेट व्यवहार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे हा व्यवहार तब्बल 9285 कोटी रुपयांचा असू शकतो. आता एवढ्या किंमतीला नेमकं कोण आणि काय विकतंय? कोण हा एवढा पैसा खर्च करणार आणि कोणाला फायदा होणार हेच आपण जाणून घेऊयात...
या व्यवहारामधील विक्रेता आहे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच एमएमआरडीए! मुंबई महानगर परिसरामध्ये एमएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प हाती घेतल्याने आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळेच यातून बाहेर पडण्यासाठी आता एमएमआरडीएने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) नऊ भूखंडांचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे भूखंड 80 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन एमएमआरडीएला 9285 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी एमएमआरडीने निविदाही मागवल्या आहेत.
एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगरात 337 किमी लांबीचे मेट्रो जाळे उभारले जात आहे. त्याचबरोबर रस्ते, सागरी मार्ग, सी-लिंक तसेच भुयारी मार्गाचे जाळे विणले जात आहे. त्यासाठी एमएमआरडीएकडून कर्ज काढून खर्च भागवला जात आहे. सध्या बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन मिळणारा निधी हा एमएमआरडीएच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे.
यापूर्वीही बीकेसीतील भूखंड भाडेतत्त्वावर देऊन एमएमआरडीए सर्वात श्रीमंत प्राधिकरण झाले होते. मात्र आता एकाच वेळी सुरु असलेल्या अनेक विकास प्रकल्पांच्या कामामुळे सध्या प्राधिकरणाची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता एमएमआरडीएकडून प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, तसेच बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी उत्पन्नाचे विविध स्रोत शोधले जात असून होणारा हा व्यवहार म्हणजेच असाच एक स्रोत शोधण्याचा केलेला प्रयत्न आहे.
आता एमएमआरडीएने बीकेसीतील पाच व्यावसायिक वापराचे, तर चार रहिवासी वापराचे भूखंड भाड्याने देण्यासाठी निविदा काढली आहे. यात व्यावसायिक वापराच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 34,269 चौरस मीटर एवढे आहे, तर रहिवासी वापराच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ हे 18,922 चौरस मीटर एवढे आहे. यातील व्यावसायिक वापराच्या भूखंडातून 6,620.63 कोटी रुपये मिळण्याची एमएमआरडीएला आशा आहे. तर रहिवासी वापराच्या भूखंडातून 2,664 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे विकासकामांना वेग येणार आहे.
भूखंडांसाठी कोणते दर निश्चित करण्यात आले आहेत. व्यावसायिक वापर 4,82,992 रुपये प्रति चौ. मी. असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. रहिवासी भूखंडासाठी 3,52,008 रुपये प्रति चौ. मी. दर निश्चित करण्यात आला आहे.