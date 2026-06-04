आता 'म्हाडा'लाही अदानीच घरं बांधून देणार? मुंबईतील 132+ एकरांवरील प्रोजेक्टसाठी सर्वात मोठी बोली

Real Estate News Mumbai: अदानी समूह आता मुंबईमधील म्हाडाच्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये अदानी समुहाने सर्वोच्च बोली लावली असून हे काम अदानी समुहालाच मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. असं झालं तर अंधेरी आणि वांद्र्यातील एका मोठा भूखंड अदानी समुहाला विकसित करता येणार आहे. नेमका हा प्रकल्प आहे काय आणि आतापर्यंत यासंदर्भात काय काय घडलं आहे, जाणून घेऊयात...
वरळीमधील आदर्श नगर तसेच वांद्रे रिक्लेमेशन येथील म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी अदानी समुहाने बोली लावली आहे. विशेष म्हणजे अदानी समुहाने या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाठी लावलेली बोली ही सर्वात मोठी बोली ठरली आहे.
म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या तीन क्लस्टर पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी बांधकाम आणि विकासकांच्या नियुक्तीकरिता आर्थिक निविदा उघडण्यात आल्या. अंधेरी पश्चिम येथील सरदार वल्लभभाई पटेल नगर प्रकल्पासाठी हनुरा रियल्टी, चांदक रियल्टर्स, प्रेमसागर इन्फ्रा रियल्टी आणि व्हँटियर रियल्टी यांच्या संयुक्त समूहाने सर्वाधिक बोली लावली आहे. हनुरा रियल्टी ही जेएसडब्ल्यू स्टीलची उपकंपनी आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने तीन प्रकल्पांसाठी बांधकाम आणि विकासकांच्या नियुक्तीसाठी 8 एप्रिल 2026 रोजी निविदा जारी केल्या होत्या. निविदा सादर करण्याची अंतिम तारीख 18 मे 2026 होती. 27 मे 2026 रोजी आर्थिक निविदा उघडण्यापूर्वी निविदांचे तांत्रिक मूल्यांकन पूर्ण झाले होते. आता तिन्ही प्रकल्पांसाठीचे निविदा स्वीकृती प्रस्ताव, या प्रकल्पांसाठी गठीत केलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोर ठेवले जातील. समितीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, हे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर केले जातील.
या तीन प्रकल्पांमध्ये अंधेरी पश्चिममधील 73.89 एकरवर पसरलेला सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, 98.27 एकरवर पसरलेला वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळीमधील 34.33 एकरवर पसरलेला आदर्श नगरच्या भूखंडाचा समावेश आहे. म्हणजेच अदानी समुहाला हे दोन्ही प्रकल्प मिळाले तर एकूण 132.60 एकर जमीन अदानी समुहाला विकसित करता येईल.
दरम्यान दुसरीकडे मुंबईतील मोतीलाल नगर (गोरेगाव पश्चिम) येथे म्हाडा आणि अदानी ग्रुप यांच्यातील 143 एकरांचा मोठा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन एप्रिल 2026 मध्ये जाहीर झाला. हा भारतातील एक सर्वात मोठा शहरी पुनर्विकास प्रकल्प आहे. अदानी समुहाकडून यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्यात आल्याचे समजते. अदानी रिअल्टी या प्रकल्पासाठी कंस्ट्रक्शन आणि डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून काम करत आहे. म्हाडाने 2025 मध्ये या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी अदानी समुहाची निवड केलेली. एल अॅण्ड टीऐवजी म्हाडाने अदानी समुहाला प्राधान्य दिलेलं. झालेल्या करारानुसार जमिनीची पूर्ण मालकी म्हाडाकडे राहील. अदानी फक्त विकास आणि बांधकाम करतील. या प्रकल्पाअंतर्गत 3372 नवीन म्हाडा निवासी फ्लॅट्स, 328 व्यावसायिक दुकाने आणि ऑफिसेस बांधली जाणार आहेत.