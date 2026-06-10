140+ महिन्याचं 10.05% दराने व्याज अन्...; फ्लॅटचं पजेशन न देणाऱ्या मुंबईतील बिल्डरला दणका

Real Estate Home Possession Delay Case: अंडर कंस्ट्रक्शन म्हणजेच निर्माणाधीन घर खरेदी करताना घर वेळेत मिळेल की नाही याची काही शाश्वती नसते. अनेकदा घरांचासाठी अॅडव्हान्स देऊनही विकासकांकडून वेळेत घरांचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे अशा प्रकरणांमध्ये घरं नेमकी कधी मिळतील हे सांगता येत नाही. मात्र अशाप्रकारे घरांचा ताबा देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या बिल्डरला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे.
घरांचा ताबा देण्यात अपयशी ठरल्यानंतर विकासक खरेदीदारांचे पैसे अनिश्चित काळासाठी स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. 'कन्स्ट्रक्शन्स' नावाचा कंपनीला तडाखा देताना न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवले. नाहूर येथील 'इन्फिनिटी' (रुणवाल सँक्च्युअरी) प्रकल्पातील सदनिकांचा ताबा देण्यास झालेल्या विलंबामुळे घरखरेदीदारांना व्याज देण्याचा महारेराचा 2018 मधील आदेश कायम ठेवला.
या प्रकल्पातील घर खरेदीदारांना 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत 10.05 टक्के वार्षिक दराने व्याज देण्याच्या महारेराच्या आदेशाविरोधात विकासकाने 2010 मध्ये अपील दाखल केली होती. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने ही सर्व अपील फेटाळून लावली. न्यायालयाने विकासकाला दोन अपीलांमध्ये प्रत्येकी एक लाख रुपये आणि आठ अपिलांमध्ये प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंडही आकारला. तसेच, ही रक्कम चार आठवड्यांमध्ये नेहरू पोर्ट प्राधिकरण आत जमा करण्याचेही बजावले.
संबंधित खरेदीदारांनी 2005 ते 2007 या काळात सदनिका नोंदणी केली होती आणि त्यांना 2008 ते 2010 दरम्यान सदनिकांचा ताबा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, दोन दशके उलटूनही सदनिकांचा ताबा देण्यात आलेला नाही. खरेदीदारांनी दिलेली रक्कम स्वतःकडे ठेवून सदनिकांचा ताबा देण्यास अनिश्चित काळाचा विलंब करणाऱ्या विकासकाच्या दयेवर घर खरेदीदारांना सोडले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवताना मागील 12 वर्षांच्या कालावधीसाठीचं व्याज 10.05 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
महारेरा कायद्यानुसार, जर बिल्डरने ठरलेल्या वेळेत घराचा ताबा दिला नाही, तर घर खरेदीदारांना अनेक कायदेशीर हक्क आणि संरक्षण मिळते. महारेराच्या कलम 18 (Section 18) मध्ये याचा उल्लेख आहे. जर विकासक ठरलेल्या मुदतीत घराचा ताबा देण्यात अपयशी ठरला, तर त्याला ताबा मिळेपर्यंतच्या विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी घर खरेदीदाराला व्याज देणे बंधनकारक आहे. हे व्याज दरमहा आकारले जाते आणि ते करारामध्ये नमूद केलेल्या किंवा महारेराने ठरवून दिलेल्या दराने दिले जाते.